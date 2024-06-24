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Суспільство та люди

У яких випадках сім'ї військових можуть втратити належні виплати: у Міноборони назвали умови

13:05 24 червня 2024
Виплати військовим

Членів сім'ї військовослужбовців можуть позбавити належних їм виплат (грошового забезпечення військовослужбовця) у деяких випадках. Про них розповіли у пресслужбі Міністерства оборони.

Підстав для припинення виплат лише дві:

  • добровільна здача військовослужбовця/ці в полон,
  • самовільне залишення військової частини, місця служби, дезертирство.

Припинення виплат родичам військових оформлюється наказом, про який заявник має бути проінформований. При цьому вже виплачені кошти повертати не доведеться.

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Також нагадаємо, що сім'ї військових мають право на отримання пільг:

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  • на оплату комунальних послуг або житла (50%);
  • пільгове санаторно-курортне лікування;
  • 50% від вартості медичного обслуговування;
  • грошову допомогу на оздоровлення;
  • підйомні при переїзді.

Діти військовослужбовців мають пріоритет у вступі до навчальних закладів та зарахуванні до дитячих оздоровчих таборів, незалежно від форми власності. Крім того, за рішенням територіальних громад їм може бути надано фінансову допомогу на підготовку до навчального року.

Також нагадаємо, що слід знати про посвідчення родини зниклого безвісти бійця.

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