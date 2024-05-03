П'ять видів відпустки для військових: у яких випадках надається і скільки днів

Останнім часом було ухвалено декілька законів, які так чи інакше стосуються відпусток для військових, пише АрміяInform.

Так, нещодавно президент підписав законопроєкт, який вносить зміни до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Зокрема, щодо відпусток для військовослужбовців. Відтепер впроваджується ще один вид відпустки — при народженні дитини.

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Така відпустка надається тривалістю до 14 днів, і не пізніше 3 місяців з дня народження дитини. Утім, отримати цю відпустку зараз не вийде. Вона передбачена на мирний час та час дії особливого періоду, але не воєнного стану. Зараз же в країні діє воєнний стан, тому при народженні дитини відпустку можуть надати за сімейними обставинами і тривалістю до 10 днів.

Крім того, в Україні можуть запровадити відпустку за знищену техніку. Такий вид відпусток може незабаром з’явитися. Це одна з норм ухваленого Верховною Радою законопроєкту про мобілізацію. Документ передбачає, що за знищення техніки може надаватися відпустка, але не більше ніж 15 днів на рік. Наразі документ чекає на підписи, аби набрати чинності.

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Також під час дії воєнного стану військовослужбовцям передбачені щорічна основна відпустка та відпустки за сімейними обставинами або з інших поважних причин.

Так, щороку військовослужбовець може отримати 30 днів основної відпустки. Наразі вона надається частинами, але не більше ніж 15 днів. В ухваленому Верховною Радою законопроєкті щодо посилення мобілізації, є пункт, що основна безперервна частина такої відпустки має бути не менше ніж 15 днів. Після набуття чинності, ця норма стане обов’язковою.

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Чи можуть відмовити в наданні відпустки? Законодавчо прописано, що основна відпустка надається «за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу». Тобто причини для відмови у наданні відпустки є. Але така відмова має бути обґрунтованою.

Відпустка за сімейними обставинами або з інших поважних причин під час дії воєнного стану може надаватися терміном до 10 днів. При цьому зберігається виплата грошового забезпечення.

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Військовослужбовець має вказати в рапорті, які саме сімейні обставини або поважні причини спонукають його піти в таку відпустку, а також, за можливості, надати відповідні документи до рапорту. Якщо цього не зробити, то у відпустці можуть відмовити.

Скільки разів на рік можна брати відпустку за сімейними обставинами або з інших поважних причин, законодавчо не прописано. Тож можна зробити припущення, що це більше, ніж один раз — залежно від виникнення сімейних обставин.

Якщо військовослужбовець не зміг використати відпустку або використав її лише частково, то надалі така відпустка надається вже після закінчення дії воєнного стану. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Також є опція — отримати компенсацію. Це можна зробити вже під час звільнення.

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