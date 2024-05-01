190 тисяч за службу «на нулі» та 240 тисяч за підбитий корабель: Кабмін оновив суми виплат військовим

У Міністерстві оборони України детально розповіли про виплати, які нараховуються військовослужбовцям як під час укладання контракту, так і під час виконання бойових завдань.

ВІДЕО ДНЯ

У МО наголошують, що Кабмін оновив розміри виплат. Так, військові на лінії лінії зіткнення отримуватимуть 20 100 гривень основного грошового забезпечення плюс 100 тисяч гривень за участь у бойових діях та 70 тисяч гривень — за кожні 30 днів на ЛБС.

Одноразова грошова допомога під час укладання контракту:

рядовий склад — 24 224 гривень;

сержантський та старшинський склад — 27 252 гривень;

офіцерський склад — 30 280 гривень.

Фото Міноборони

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Фото Міноборони

Виплата пораненим, які не можуть виконувати обов'язки — 20 100 гривень. Додаткова винагорода інструкторам навчальних центрів — 15 000 — 30 000 гривень. Винагорода курсантам за особливості навчання під час воєнного стану (особливого періоду) — 2 350 гривень.

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Фото Міноборони

Розмір виплати у разі полону чи зникнення безвісти — 100 000 гривень.

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Виплати за знищену техніку противника:

корабель 1 рангу — понад 243 тисячі гривень, 2 ранги — понад 182 тисячі гривень, 3 ранги — понад 121 тисячі гривень, 4 ранги — 97400 гривень;

бойовий літак та зенітно-ракетні комплекси — понад 121 тисячу гривень;

реактивна система залпового вогню — понад 60 тисяч гривень;

тактичний ракетний комплекс, військовий літак — понад 54 тисячі гривень;

танк, наземна артилерія та бойові вертольоти — близько 49 тисяч гривень.

Фото Міноборони

Раніше адвокат пояснював, хто з військовослужбовців та як може отримати грошову допомогу на оздоровлення.

Фото зі сторінки Міноборони

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