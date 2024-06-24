Акула вбила зірку «Піратів Карибського моря» під час заняття серфінгом

Найчастіше жертвами акул стають туристи. Але цього разу від морського хижака постраждав досвідчений рятувальник та серфер.

На Гаваях загинув всесвітньо відомий серфер Тамайо Перрі, який прославився після зйомок у фільмі «Пірати Карибського моря».

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На Голлівудського актора напала акула. Його тіло без руки та ноги винесло на берег, передає Бі-бі-сі.



Трагедія сталася в неділю близько 13:00 за місцевим часом у районі пляжу Малаєкахана.

Актора, який і сам був рятувальником, було доставлено на берег на гідроциклі, проте парамедики вже нічим не могли йому допомогти.

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За інформацією видання, він «ловив хвилі під час перерви у роботі рятівника, коли сталася трагедія».

Представники служби порятунку Гонолулу підтвердили на прес-конференції, що 49-річний актор помер у неділю вдень.

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Перрі народився 1975 року. Серфінгом займався з 12 років.

Тамайо вигравав престижний турнір Pipeline Masters і вважався одним з найвидатніших серфінгістів.

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У 2016 році разом з дружиною Емілією він склав «Посібник із серфінгу на Оаху».

Актор знімався у серіалах «Втрачені», «Поліція Гаваїв», «Блакитна хвиля» та четвертому фільмі франшизи «Пірати Карибського моря: На дивних берегах».

Як повідомляли «ФАКТИ», у Нью-Йорку акула напала на 65-річну жінку, яка займалася серфінгом неподалік берега. Хижачка спробувала відкусити жінці ногу. На щастя, рятувальникам вдалося витягнути серфінгістку з води та надати їй першу допомогу. Потім жінку доправили до лікарні.

Фото: instagram.com/oahusurfingexperience)

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