Реальні «Щелепи»: у Нью-Йорку вперше за 65 років акула напала на людину

Зазвичай повідомлення про напади акул приходять з Єгипту. Однак у Нью-Йорку вперше з 1958 року акула напала на людину. Інцидент стався 7 серпня на популярному пляжі Rockaway Beach. Влада тимчасово закрила його для відвідувань.

Жертвою нападу, повідомляє газета The New York Times, стала 65-річна жінка. Вона займалася серфінгом недалеко від берега. Атака акули нічим не була спровокована. Хижачка спробувала відкусити жінці ногу.

Рятувальники насилу витягли серфінгістку з води і надали їй першу допомогу. Потім жінку доставили в лікарню. За словами лікарів, вона перебуває в критичному, але стабільному стані.

У поліцейському звіті зазначено, що внаслідок укусу акули жінка «втратила близько 9 кг свого тіла».

За даними сайту Global Shark Attack File, за всю історію в штаті Нью-Йорк було зареєстровано 20 неспровокованих нападів акул на людей. Спостереження ведуться з 1837 року.

Інцидент нагадує сюжет культового фільму Стівена Спілберга «Щелепи». Тільки в реальному житті влада штату діяла швидко і рішуче. Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хокул виділила місцевій владі більше дронів, які можуть відстежувати появу акул поблизу берега. Це дасть змогу рятувальникам вчасно вживати запобіжних заходів у разі потреби.

Також тривають інтенсивні пошуки акули, яка відкусила частину ноги серфінгістки. У них задіяні вертольоти. Однак поки що учасники операції нічого не знайшли.

Гевін Нейлор, директор програми зі збору даних про напади акул, що постійно діє при Музеї природничої історії Флориди, заявив виданню, що такі випадки досить рідкісні. Однак акул біля берегів США стає дедалі більше. Цьому сприяє поліпшення екології. Вода стає чистішою, у ній з'являється більше риби та іншої морської фауни, і це приваблює акул.

«Можна припустити, що в міру відновлення екосистеми подібних пригод стане набагато більше», — вважає Нейлор. Тому люди повинні більше знати про те, як слід поводитися у воді навіть недалеко від берега.

За даними Музею природної історії Флориди, у 2022 році по всьому світу було зареєстровано 108 нападів акул на людину, з них 57 були неспровокованими. Загалом від укусів акул торік загинуло п'ятеро людей. Лідером є США — 41 підтверджений випадок або 72% від загального числа нападів у всьому світі.

Раніше «ФАКТИ» писали про напад акули на російського туриста в Хургаді.

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