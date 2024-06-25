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Ворог зранку атакував Дніпропетровщину: під обстріл попали дві громади області

8:20 25 червня 2024
руйнування

Росія щодня атакує Нікопольський район Дніпропетровської області. І хоча ніч в області минула без ворожих обстрілів, ранком у прифронтових районах чули вибухи та стрілянину.

За інформацією голови ОВА Сергія Лисака, вранці ж агресор знову вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді дронами-камікадзе. Побиті 2 приватні будинки та автомобілі.

«Люди вціліли. Пошкоджена інфраструктура», — повідомив очільник ОВА.

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Через вчорашні обстріли постраждали всього чотири людини. 71-річну жінку було госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено приватну оселю, додав голова обласної ради Микола Лукашук.

Нагадаємо, вчора вдень армія рф знову завдала удару по Одесі цього разу «Калібрами». Одна ракета влучила у цивільну інфраструктуру. Є руйнування, постраждали люди. Також вчора росіяни вдарили по Покровську на Донеччині — 4 людини загинули, понад 30 отримали поранення.

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