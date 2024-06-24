Окупанти вдарили «Іскандерами» по Покровську, десятки поранених, є жертви (фото)

У понеділок, 24 червня, під удари російських «Іскандерів», крім Одеси, потрапив Покровськ, що на Донеччині.

За даними керівника Донецької військової адміністрації Вадима Філашкина, внаслідок удару щонайменше 4 людини загинули та 34 поранені.

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Серед поранених — двоє дітей 12 й 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.

Росіяни випустили по місту дві ракети «Іскандер-М». Було зруйновано приватний будинок, пошкоджено 16.

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«Це один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити», — додали в ОВА.

За даними Генштабу, Покровський напрямок залишається найгарячішим. Прямо зараз тривають 13 боєзіткнень в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки. За сьогодні уже 35 разів ворог намагався тиснути на цьому напрямку.



Як повідомляли «ФАКТИ», вчора, 23 червня, на Київщині постраждали двоє людей від падіння уламків збитих російських ракет, якими була атакована область. В одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.

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