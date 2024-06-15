Ворог знову атакував Дніпропетровщину: пошкоджено заклад харчування, житлові будинки та лінію електропередач
Держава — терорист росія знову атакувала Нікопольский район Дніпропетроської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Лисак.
«До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. Застосував дрони-камікадзе та артилерію», — написав він у Telegram.
Під ударом перебували Нікополь, Покровська та Мирівська громади.
Виникла пожежа, яку оперативно загасили.
Пошкоджені заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінія електропередач.
На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що до цього Дніпропетровщина пережила масований наліт ударних дронів ворога, які запускалися з підконтрольної ворогу території Запорізької області, в ніч на 12 червня. Тоді сили ППО збили 11 «шахедів»: з них 4 — в Новомосковському та Синельниківському районах, решта — у Дніпровському, Павлоградському та Кам'янському.
Фото t. me/mykola_lukashuk/ і t. me/dnipropetrovskaODA/193
Читайте нас у Facebook