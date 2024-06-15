Ворог знову атакував Дніпропетровщину: пошкоджено заклад харчування, житлові будинки та лінію електропередач

Держава — терорист росія знову атакувала Нікопольский район Дніпропетроської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Лисак.

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«До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. Застосував дрони-камікадзе та артилерію», — написав він у Telegram.

Під ударом перебували Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

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Постраждала громадська споруда

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Виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Пошкоджені заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінія електропередач.

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Приватне обійстя після обстрілу

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що до цього Дніпропетровщина пережила масований наліт ударних дронів ворога, які запускалися з підконтрольної ворогу території Запорізької області, в ніч на 12 червня. Тоді сили ППО збили 11 «шахедів»: з них 4 — в Новомосковському та Синельниківському районах, решта — у Дніпровському, Павлоградському та Кам'янському.

Фото t. me/mykola_lukashuk/ і t. me/dnipropetrovskaODA/

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