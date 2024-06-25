Пожежа й детонація тривають з ночі: ГУР знищило польовий склад боєприпасів у Воронезькій області рф

Дрони Головного управління української розвідки продовжують «турбувати» російські військові об'єкти.

Так, у вівторок, 25 червня, розвідники ГУР знищили польовий склад боєприпасів росіян у Воронезькій області. Розміри складу приблизно 3500 м².

ВІДЕО ДНЯ

Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України, повідомили у відомстві.



«Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа з детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго. „Високостильова“ реакція мовою толстого/пушкіна ― зафіксована на відео», — зазначили розвідники.

РЕКЛАМА

Російський незалежний Telegram-канал Astra пише, що атака відбулася орієнтовно о 2:30 (очевидно, за московським часом) двома безпілотниками. Обидва дрона влучили на територію військової частини на вулиці 50-річчя ВЛКСМ, спалахнули два склади з боєприпасами.

За даними ASTRA, на складах зберігалося понад три тисячі снарядів. Почалася детонація. Територію навколо військової частини оточили, мешканцям будинків рекомендували не виходити на вулицю.

РЕКЛАМА

Крім того, вночі був наліт безпілотників на Бєлгородську область, повідомило російське міноборони.

За інформацією місцевих, у Бєлгороді та сусідньому місті Строитель безпілотники врізалися у багатоповерхові будинки. Постраждали чотири особи.

РЕКЛАМА

Як повідомляли «ФАКТИ», Сили оборони України в окупованому Криму знищили зенітний ракетний дивізіон С-300 неподалік Бельбеку, а також два зенітних ракетних дивізіони С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя.

20

Читайте нас у Facebook