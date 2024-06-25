За 28 місяців запеклих боїв російські військові втратили близько 4 000 бронетранспортерів і бойових машин піхоти. Це в середньому близько 150 знищених російських БТРів і більш важких БМП на місяць, що візуально підтвердили аналітики Oryx.

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За словами аналітика Ендрю Перпетуа, який також підраховує втрати техніки в Україні, минулого місяця російські втрати різко зросли до приголомшливих 288 БТР і БМП.

«Це лише те, що ми змогли побачити й порахувати», — підкреслив Перпетуа.

Навколо руїн східної Авдіївки українці розгортають кращу техніку, в той час як росіяни розгортають гіршу. Коли українська та російська техніка стикаються, росіяни отримують сильні удари, пише Forbes.

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Кілька відеороликів, що циркулювали в соціальних мережах протягом останнього місяця, наочно ілюструють дисбаланс техніки. В обох випадках українські БМП М-2 Bradley американського виробництва атакували російські БТРи та знищили їх. У цих двох сутичках загинули, ймовірно, десятки росіян.

У першому бою один із застарілих російських бронетранспортерів МТ-ЛБ — витягнутий з довготривалого зберігання та оснащений бронею у вигляді клітки для відбиття вибухонебезпечних безпілотників — мчав до українських позицій на захід від Авдіївки з близько пів дюжини піхотинців на борту. Назустріч йому виїжджає М-2 — одна з понад 300 старих машин 1990-х років, переданих Сполученими Штатами Україні.

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13-тонна МТ-ЛБ була розроблена як машина підтримки. З тонкою бронею й відсутністю важкого озброєння для двох членів екіпажу, цей бронетранспортер ніколи не призначався для перевезення військ безпосередньо на поле бою. Але після втрати тисяч важких БМП у росіян не було іншого вибору, окрім як використовувати гусеничні тягачі на фронті в якості БТРів.

На відміну від них, 34-тонна М-2 була розроблена для безпосереднього ведення бою. Машина має точну та швидкострільну 25-міліметрову автоматичну гармату та ефективну броню для пасажирів і екіпажу. Видання пригадує випадок, коли два російських колісних БТР-82 підкотилися до українських позицій під Авдіївкою, де під їхніми захисними екранами від безпілотників ховалися десятки піхотинців.

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15-тонний БТР-82 новіший за МТ-ЛБ і краще озброєний, але майже так само вразливий у прямому бою з гусеничним М-2. Український безпілотник помітив БТРи, М-2 зайняв вигідну позицію для засідки, і коли російські машини викотилися на відкриту ділянку, позбавлену укриття, екіпаж М-2 відкрив вогонь. Після того 25-міліметрові снаряди влучили у піхоту, що їхала на БТРах. На одній з машин щось вибухнуло — можливо, димова шашка — і тіла розлетілись в різні боки. Ті, хто вижив, розбіглися, коли машина М-2 розстріляла БТРи, а піхота ховалась у воронках від снарядів.

«Ми вкотре демонструємо, що лише сучасні технології та вміле використання американської техніки є суттєвою перевагою на полі бою», — заявили у 47-й механізованій бригаді на сторінці у соцмережі.

І це дійсно так. З моменту отримання першого з понад 300 М-2 на початку минулого року українці втратили близько 40 машин. Середній показник втрат — близько двох Bradley на місяць — залишається стабільним, оскільки українці набули досвіду роботи з цим типом машин.

Поки що 47-ма механізована бригада є єдиним українським оператором М-2. Але після отримання свіжої партії з близько сотні машин минулого місяця Генеральний штаб у Києві, можливо, зможе оснастити ними другу бригаду. Це подвоїть кількість секторів, де Україна може мати перевагу в техніці над росією.

І немає жодної причини, чому американці не можуть надіслати набагато більше М-2. Армія США більше не використовує модель Bradley, яку використовує Україна, і їх повинно бути близько тисячі на розлогих армійських складах, в тому числі на одному з них у Каліфорнії, де наразі зберігається близько 500 таких машин.

Раніше український режисер та військовий Олег Сенцов, який отримав поранення під час бою, розповідав, що Bradley врятував життя українським захисникам.

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