«Потрібно переконатися, що росія не переможе»: американський генерал не бачить військового вирішення конфлікту між Україною та росією

Війна в Україні зайшла в глухий кут, проте росії не вдалося досягти в ній поставлених цілей. Крім того, росіяни під час повномасштабної війни зазнали суттєвих втрат. Про це на зустрічі в університеті Принстона, присвяченій глобальним викликам, сказав колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, повідомляє «Голос Америки».

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За словами Міллі, коли жодна зі сторін війни не може досягти своїх військових цілей, потрібні перемовини, але росія не демонструє готовність до цього, а сам володимир путін «не надійний партнер для перемовин».

«Маловірогідно, що комусь вдасться досягти політичного вирішення військовим шляхом. Обидві сторони повинні визнати це і знайти альтернативний метод розв'язання політичної проблеми — переговори. Але треба бути реалістами — росіяни явно не готові до переговорів», — сказав Міллі, наголосивши, що рішення про проведення переговорів буде за Україною.

Проте, на його думку, у війни в Україні немає вирішення, яке було б суто військовим.

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«Жодна зі сторін не готова вести перемовини, і вони продовжать атакувати один одного військовим шляхом, якщо на полі бою не станеться чогось дійсно непередбачуваного та несподіваного», — вважає американський генерал.

Він також вважає, що путін має наміри відродити щось на кшталт російської імперії, створити буферну зону біля своїх кордонів, зруйнувати НАТО та відділити його від США.

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Міллі підкреслив, що надання Україні достатньої кількості зброї та підняття української армії до рівня, коли вони змогли б відкинути зі своєї землі 300 тисяч російських військових, може виявитись недосяжною військовою ціллю. За його оцінками, розмір російських окупаційних військ на території України наразі складає близько 200 тис військових.

«Потрібно продовжувати підтримувати Україну, надавати військову допомогу, надавати зброю. Не можна винагороджувати агресію (путіна. — Авт.). Потрібно, щоб Україна продовжувала боротьбу, треба переконатись, що росія не здобуде перемогу», — сказав генерал у відставці.

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Загалом, за оцінкою Міллі, росіяни втратити в Україні понад 400 тисяч вбитими та пораненими, а також наземну техніку, танки та мотопіхоту.

Як писали «ФАКТИ», раніше аналітики пояснили, чому у путіна закінчується час для прориву на фронті.

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