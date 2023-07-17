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Події

«Бредлі» знову врятував життя: Олег Сенцов отримав поранення під час бою

10:45 17 липня 2023
Сєнцов

Український режисер та військовий Олег Сенцов, який на днях повернувся на фронт, потрапив під ворожий артилерійський обстріл.

Про це він написав у Facebook.

«Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл», — написав він.

Сенцов зазначив, що бойова машина піхоти Bradley знов врятувала життя українським військовим.

Втім, троє наших захисників отримали поранення — в основному уламками.

«З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре — запорізькі лікарі знають свою справу, дякую!» — написав режисер.

Як відомо, 8 липня Олег Сенцов отримав контузію на фронті. Тоді в результаті російської атаки троє українських військових отримали поранення. Зазначимо, що Сенцов воює у складі 47 окремої механізованої бригади ЗСУ, він має звання молодший лейтенант.

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