Зеленський несподівано нагрянув на Донбас і пообіцяв «окрему розмову» з чиновниками (відео)

Президент України Володимир Зеленський, який провів перестановки у керівництві Об'єднаних Сил на Донбасі, прибув на Покровський напрямок, де нині зберігається чи не найнапруженіша обстановка.

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Там він особисто представив Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині, а заслухав доповіді безпосередньо з позицій, а також обговорив з представниками влади питання щодо забезпечення життя — вода, соціальні питання, евакуація, допомога обороні, відновлення житла.

При цьому очільник держави записав відеозвернення, в якому анонсував «окрему розмову» в Києві, зокрема з урядовцями, які «повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту — у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення».

«Був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки», — попередив Зеленський.

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Нагадаємо, що окупанти днями вкотре жорстоко обстріляли Покровськ, поранивши та вбивши багатьох місцевих мешканців.

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