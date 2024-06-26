40.38 / 40.90 43.38 / 44.07
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Сонячний удар: під кінець червня українці потрапили у триденний магнітний шторм, але липень обіцяє бути спокійнішим.

12:40 26 червня 2024
Мігрень

З 24 липня на Землі відбувається магнітна буря, втім сонячна активність перебуває на жовтому рівні, тобто її потужність не є значною.

Це будуть останні магнітні збурення у червні, а в липні дослідники активності Сонця прогнозують кілька неприємних днів:

  • 1 липня — слабка магнітна буря;
  • 5 липня — середня магнітна буря;
  • 10 липня — сильна магнітна буря.
Календар сонячної активності у липні

Як відомо, через магнітні бурі метео- і геочутливі люди можуть відчувати головний біль, мати проблеми зі сном та навіть діяти більш імпульсивно через досить вразливий фізичний стан.

РЕКЛАМА

Покращити його можна, якщо дотримуватися водного балансу, знаходити час для прогулянок на свіжому повітрі. обмежити вживання «важкої їжі», відмовитися (принаймні на деякий період) від алкоголю.

Також метеочутливим людям краще нічого не планувати на «важкий» період, хіба що відпочинок.

РЕКЛАМА

А тим, хто звик планувати життя, покладаючись на передбачення езотериків, можна порадити Таро-гороскоп на липень 2024.

РЕКЛАМА

186

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дівчина

Зірки вкажуть шлях: які знаки зодіаку досягнуть неймовірного успіху найближчими тижнями

перенесення столиці з Харкова до Києва

І Київ, і Харків могли не стати столицею України: яке місто мало реальні шанси на цей статус

виноград

Домашнє добриво для винограду: потрібен лише один інгредієнт

Вʼячеслав Хостікоєв з Наталею Сумською та коханою Анастасією Рулою

«Не чуємо один одного»: Вʼячеслав Хостікоєв про скандал з Ольгою Сумською

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту