Сонячний удар: під кінець червня українці потрапили у триденний магнітний шторм, але липень обіцяє бути спокійнішим.

З 24 липня на Землі відбувається магнітна буря, втім сонячна активність перебуває на жовтому рівні, тобто її потужність не є значною.

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Це будуть останні магнітні збурення у червні, а в липні дослідники активності Сонця прогнозують кілька неприємних днів:

1 липня — слабка магнітна буря;

5 липня — середня магнітна буря;

10 липня — сильна магнітна буря.

Календар сонячної активності у липні

Як відомо, через магнітні бурі метео- і геочутливі люди можуть відчувати головний біль, мати проблеми зі сном та навіть діяти більш імпульсивно через досить вразливий фізичний стан.

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Покращити його можна, якщо дотримуватися водного балансу, знаходити час для прогулянок на свіжому повітрі. обмежити вживання «важкої їжі», відмовитися (принаймні на деякий період) від алкоголю.

Також метеочутливим людям краще нічого не планувати на «важкий» період, хіба що відпочинок.

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А тим, хто звик планувати життя, покладаючись на передбачення езотериків, можна порадити Таро-гороскоп на липень 2024.

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