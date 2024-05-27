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Здоров'я та медицина

У червні Україну накриє сильна магнітна буря: коли чекати на неприємності від Сонця (календар)

9:54 27 травня 2024
Сонце

Магнітні бурі травня завершаться не особливо сильним збуренням магнітного поля Землі і плавно перейдуть у літні магнітні бурі червня, також слабкі.

Як пишуть vikna.tv, у Центрі передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США розповіли, які коливання магнітосфери очікуються у перший літній місяць:

  • слабкі магнітні бурі: 1−3, 8−12, 28−30 червня.
  • середні магнітні бурі: 16, 22 червня.
  • сильні магнітні бурі: 23 червня.

Більшість людей не відчувають впливу магнітних бур, проте метеозалежні люди можуть відчувати погіршення здоров'я, головний біль, безсоння, депресію, а також загострення хронічних захворювань, насамперед серцево-судинних.

Особливо сильні магнітні бурі можуть впливати на роботу електромереж і зв'язку.

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Нагадаємо, що у десятих числах травня на Землю обрушилася магнітна буря, потужність якої оцінювали як найвищий, п'ятий рівень. Такого не було кілька десятиліть.

Фото Pixabay

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