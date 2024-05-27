У червні Україну накриє сильна магнітна буря: коли чекати на неприємності від Сонця (календар)

Магнітні бурі травня завершаться не особливо сильним збуренням магнітного поля Землі і плавно перейдуть у літні магнітні бурі червня, також слабкі.

ВІДЕО ДНЯ

Як пишуть vikna.tv, у Центрі передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США розповіли, які коливання магнітосфери очікуються у перший літній місяць:

слабкі магнітні бурі: 1−3, 8−12, 28−30 червня.

середні магнітні бурі: 16, 22 червня.

сильні магнітні бурі: 23 червня.

Більшість людей не відчувають впливу магнітних бур, проте метеозалежні люди можуть відчувати погіршення здоров'я, головний біль, безсоння, депресію, а також загострення хронічних захворювань, насамперед серцево-судинних.

Особливо сильні магнітні бурі можуть впливати на роботу електромереж і зв'язку.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у десятих числах травня на Землю обрушилася магнітна буря, потужність якої оцінювали як найвищий, п'ятий рівень. Такого не було кілька десятиліть.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

243

Читайте нас у Facebook