Завтра, з початком нового тижня представники чотирьох знаків Зодіаку зможуть зрозуміти, що в їхнє життя увірвалися дива, а «чорній смузі» настав кінець, обіцяє сайт Glamour.

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А про те, чого варто чекати представникам всіх знаків Зодіаку в липні, розповіли учасники розкладу на картах Таро в іншому виданні.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта Таро: Насолода (в інших Таро-системах «6 чаш»)

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Овни, вам доведеться насолоджуватися цим місяцем, як ніколи. У липні на вас чекають приємні зустрічі, компліменти та подарунки. Цей час стане для вас джерелом радості та тепла. Беріть він роль лідера і ведіть у себе інших.

Телець (20 квітня — 20 травня)

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Карта Таро: Принцеса дисків («Паж Пентаклів»)

Липень принесе вам стабільність та міцність. Важливо не поспішати із рішеннями. Ретельно оцініть ситуацію та вибирайте найкращий варіант. Уникайте пасивності — активний, прагматичний підхід принесе успіх. Можливо, на вас чекають приємні новини про поповнення в сім'ї.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро: Принцеса Мечів

Для вас настав ідеальний час для навчання та здобуття нових навичок. Все, за що ви візьметеся, буде вам під силу. Не порівнюйте себе з іншими та не шукайте проблеми там, де їх немає. Дійте більше, а думайте менше — це ключ до ваших досягнень цього місяця.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро: Імператриця (Старший Аркан)

Карта Імператриці радить вам активно працювати над досягненням своїх цілей. Липень — чудовий час для інвестицій у себе та свої проекти. Не поспішайте збирати плоди своїх зусиль, будьте готові зачекати.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта Таро: Закохані (Старший Аркан)

Перед вами у липні постане непростий вибір. Не поспішайте та не розривайтеся між варіантами. Якщо рішення не приходить одразу, відкладіть його та займіться іншими справами. Також можливе запрошення на розкішний захід, де ви зможете блиснути.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта Таро: Еон (Старший Аркан)

На вас чекає оновлення та апгрейд. Липень стане новою точкою відліку. Задайте собі важливі питання про свої цілі та супутники на цьому шляху. Можливі зміни у обов'язках на роботі та перехід любовних відносин на новий рівень. Прекрасний час для навчання та розвитку.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро: Рівновага (Старший Аркан)

Місяць вимагатиме від вас прийняття важливих рішень на основі розуму. Ваше завдання — дотриматися балансу і діяти чітко та справедливо. Не бійтеся брати відповідальність. Можливо, вам належить взаємодія з органами влади та оформлення документів.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро: Колесо Фортуни (Старший Аркан)

Готуйтеся до періоду великих змін. Від того, як ви проживете липень, залежатиме ваша подальша траєкторія. Не бійтеся змінювати звичний перебіг подій та інвестувати у майбутнє. На вас можуть чекати невеликі поїздки.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро: Насичення («10 чаш»)

Ваш липень буде сповнений емоцій. Важливо знайти баланс і приймати рішення з урахуванням розуму, а чи не емоцій. Оточіть себе близькими людьми, які вас підтримають. Емоційні перепади можуть вплинути на здоров'я, тому зберігайте рівновагу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро: Достаток

На вас чекає місяць сповнений радості та позитивних емоцій. Події липня піднімуть вас на вершину щастя та подарують почуття глибокого задоволення. Насолоджуйтесь моментом і ділитесь радістю з оточуючими.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро: Мистецтво (Старший Аркан)

Ваш липень буде прекрасний. Завдання — створювати тривалі та перспективні відносини як у особистому житті, так і у діловому співробітництві. Акуратність у діях та слова допоможуть вам досягти значних успіхів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро: Прибуток («9 дисків»)

Ваш липень стане казкою. На вас чекають нові проекти, знайомства з впливовими людьми та здобуття важливих навичок. Будьте активні та уникайте пасивності. У вас все вийде.

Також нагадаємо про ті знаки Зодіака, на які ще до кінця червня чекають приємні подарунки від примхливої долі.



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