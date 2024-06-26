Тренд літа 2024 — прозорі шкарпетки з принтами та в сіточку: як їх носити з літнім взуттям

Чи траплялося з вами, що нові босоніжки чи мюлі так натерли ноги, що навіть страшно подумати, як знову вдягнути обновку на прогулянку чи роботу? Але немає нічого простішого, ніж поєднувати таке взуття з модними шкарпетками — прозорими з принтами або у дрібну сіточку. Вони зараз у тренді. Тілесні шкарпетки в сіточку поєднуйте з відкритим взуттям будь-якого кольору — синім, червоним, бежевим.

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Прозорі шкарпетки з принтами чудово пасуватимуть до кросівок та мюлі. Щодо одягу, ідеальне поєднання із шортами та топом.

Які принти вибрати? Це справа смаку. На піку популярності влітку принти з фруктами та ягодами — наприклад, з часточками кавуна та дині, персиками та абрикосами, вишнями та ожиною.

До романтичного довгого сарафану підійдуть шкарпетки з бантами та оборками.

Перед виходом з дому подивіться у дзеркало та оцініть свій образ загалом. Головний критерій — відчуття комфорту.

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Купуючи шкарпетки, відразу продумайте, з яким одягом їх носитимете. Інакше вони можуть пролежати у шафі, так жодного разу й «не побачивши світ».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що тренд із 1960-х повертається.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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