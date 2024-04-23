Балетки героїні американського коміксу: стилістка назвала головні тренди літнього взуття

У передчутті літнього сезону, дизайнери вже підготували свої колекції, створюючи тренди та напрямки моди. Українська стилістка та дизайнерка інтер’єрів Жанна Сабурова спеціально для «ФАКТІВ» проаналізувала актуальні напрямки літнього взуття, які допоможуть визначитись з майбутніми покупками.

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- Кардинальних змін у моді на взуття цього літа не буде, — розказала Жанна. — Тому, сміливо можна діставати улюблену пару кросівок і одягати її з платтями, спідницями і, звичайно, джинсами. Треба лише зауважити, що оскільки вся мода повертається до початку 90-х років, то і кросівки цьому також відповідають. Тому ніяких яскравих кольорів, завеликої підошви та наліпок на спортивному взутті. Срібло краще залишити для улюблених балеток.

— Вони знову у трендах?

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- Це — найголовніший тренд літа. Балетки «Мері Джейн» — модель з круглим носком та ремінцем через супінатор. Вони отримали ім’я завдяки героїні американського коміксу Мері Джейн, яка носила саме такі туфлі. Що до кольору, то тут можна дати волю своїй фантазії. Актуальні — срібний, блакитний та рожевий. Але найбільші модниці обирають яскраво-червоний. До речі, червоні колготи зараз також на вершині трендів.

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— Чи актуальні мюлі, які утримувались в трендах вже декілька сезонів?

- Так, дизайнери знову пропонують їх у літніх колекціях. Варіантів мюлів — взуття з відкритою п’ятою та закритим «носом» — дуже багато: на танкетці, плоскій підошві та підборах. До речі, цього літа буде актуальним взуття на маленьких та тоненьких підборах. Це нам також «привіт» від 90-х. Такі моделі можна носити зі штанами, джинсами і, навіть, спортивним одягом.

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— Які тенденції при виборі босоніжок?

- Головна — «ременців багато не буває». Але треба зауважити, що, ременці, які застібуються на щиколотці можуть «прибрати» довжину ніг. Тому краще обирати класичні босоніжки з невеликою кількістю перепонок. Для тих, хто більш за все цінує комфорт, знову в моді капці з об’ємним верхом з тканини. Але такий варіант більш підійде для прогулянок у вихідні.

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