Косинка в літню спеку: тренд з 1960-х повертається
Пік моди на косинки спостерігався у 1960 роки. Їх носили Жаклін Кеннеді, Бріжит Бардо, Одрі Гепберн, Джейн Фонда… Ікони стилю часто одягали косинку, вирушаючи у поїздки на кабріолеті й таким чином насамперед захищали укладане волосся від вітру.
І ось мода повертається.
Носити трикутні косинки можна, зав'язуючи під підборіддям або ззаду. Дуже стильний вигляд вони мають у поєднанні із протисонцевими окулярами.
Щодо поєднання з одягом, то косинку можна носити із сукнею, сарафаном, топом та шортами, комбінезоном… Практично немає обмежень. Важливо, щоб ви почувалися комфортно та впевнено.
До речі, косинкою можна доповнити й солом'яний капелюшок, зав'язавши її зверху, як стрічку. Змінюючи косинки, ви матимете щоразу новий вигляд.
Якій косинці віддати перевагу? Вона може бути бавовняною або шовковою, в горошок або смужку, з принтом або однотонною — вибирайте на свій розсуд. Можливо, гарні косинки вам дісталися від мами чи бабусі — носіть їх із задоволенням, адже якісні вінтажні речі поза часом.
Раніше експерт із стилю Ірина Бейлі розповіла «ФАКТАМ», що тренд літа 2024 року — великі брошки-квіти.
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Фото з альбому Ольги Сметанської121
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