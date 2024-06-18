«Це безпрограшний варіант»: відомий дизайнер назвав головний колір літа-2024

Популярний український дизайнер Андре Тан розповів, речі якого кольору цього літа найбільш актуальні. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре зазначив, що це білий колір і дав поради, як і з чим його краще комбінувати.

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«Білий — хіт цього літа! — повідомив Тан. — Білий колір — це безпрограшний варіант для літнього гардеробу! Він чудово поєднується з безліччю інших кольорів, створюючи свіжі та стильні образи».

Дизайнер підготував кілька ідей поєднання кольорів з білим для літніх образів, які, на його погляд, виглядають дуже стильно.

«Білий + молочний: ніжне поєднання, яке подарує вам відчуття затишку та комфорту, — пропонує Андре. — Білий + небесно-блакитний:

ніжна класика, яка завжди актуальна. Білий + вершково-жовтий: тепле й сонячне поєднання, яке зараз прямо на піку популярності. Білий + рожевий: ніжне й романтичне поєднання, яке освіжить образ і зробить його більш легким. Білий + помаранчевий: яскраве й життєрадісне поєднання, яке не залишить вас непоміченою. Білий + бежевий: універсальне поєднання, яке підійде для створення базового гардеробу. Білий + червоний: яскраве поєднання, яке підкреслить вашу жіночність і додасть образу грайливості».

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Шанувальники дизайнера подякували йому за поради та поділилися своїми ідеями щодо комбінацій кольорів.

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«Люблю поєднання з рожевим, беж і голубим», — написали у коментарях.

«Білий колір — це про літо! — поділилися враженнями. — Коли, як не влітку, хочеться легкості та ніжності».

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