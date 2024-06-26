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Суспільство та люди

«єОселя» не працює: у Раді запропонували Кабміну переглянути низку умов програми для переселенців

19:02 26 червня 2024
Іпотечне житло

Умови програми «єОселя» для вимушених переселенців (ВПО), попри їх нещодавній перегляд, все ще потребують коригування. Як пояснила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, наразі варто скасувати обмеження на вік житла та зменшити первинний внесок за нього.

За словами Шуляк, такі рекомендації надали учасники публічних консультацій, що їх провів Комітет.

Про необхідність змін говорить і статистика — з моменту запуску програми її учасникам було видано 20 000 іпотечних кредитів, з яких переселенцям — лише 200.

«Ми пропонуємо, щоб ВПО могли купити житло незалежно від того, коли воно було прийнято в експлуатацію за умови надання експертного звіту, що означене житло відповідає державним будівельним нормам та придатне для проживання», — пояснила вона, зазначивши, що у Кропивницькому таких придатних до іпотеки об'єктів лише два, у Вінниці — з десяток, а в Рівному — 18.

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Друга запропонована зміна — зменшення для ВПО першого внеску за житло з 20% до 15% і встановлення для них пільгової ставки 3%.

Є й третя пропозиція — подумати над пільговими умовами кредитування за програмою «єОселя» для сімей з дітьми.

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Нагадаємо, що попри запуск державних програм на кшалт єОселя, у Києві і столичному регіоні ріелтори констатують стале зменшення пропозицій житла на вторинному ринку.

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