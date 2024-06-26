«єОселя» не працює: у Раді запропонували Кабміну переглянути низку умов програми для переселенців

Умови програми «єОселя» для вимушених переселенців (ВПО), попри їх нещодавній перегляд, все ще потребують коригування. Як пояснила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, наразі варто скасувати обмеження на вік житла та зменшити первинний внесок за нього.

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За словами Шуляк, такі рекомендації надали учасники публічних консультацій, що їх провів Комітет.

Про необхідність змін говорить і статистика — з моменту запуску програми її учасникам було видано 20 000 іпотечних кредитів, з яких переселенцям — лише 200.

«Ми пропонуємо, щоб ВПО могли купити житло незалежно від того, коли воно було прийнято в експлуатацію за умови надання експертного звіту, що означене житло відповідає державним будівельним нормам та придатне для проживання», — пояснила вона, зазначивши, що у Кропивницькому таких придатних до іпотеки об'єктів лише два, у Вінниці — з десяток, а в Рівному — 18.

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Друга запропонована зміна — зменшення для ВПО першого внеску за житло з 20% до 15% і встановлення для них пільгової ставки 3%.

Є й третя пропозиція — подумати над пільговими умовами кредитування за програмою «єОселя» для сімей з дітьми.

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Нагадаємо, що попри запуск державних програм на кшалт єОселя, у Києві і столичному регіоні ріелтори констатують стале зменшення пропозицій житла на вторинному ринку.

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