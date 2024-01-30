В Україні оновили правила для учасників програми «єОселя»: що важливо знати

В Україні розширили умови програми «єОселя». Про це повідомили в Telegram-каналі додатку «Дія».

«єОселя розширюється, щоб більше українців придбали власне житло за вигідними умовами. Маємо 2 суттєві оновлення. Не тільки квартири — купуйте приватний будинок, таунхаус або дуплекс. Важливо: будинку має бути не більш ніж 3 роки. Площа розраховуватиметься 62,5 кв. м для однієї людини й додаткові 21 кв. м на кожного члена сім’ї. Розширюємо можливості для ветеранів війни, учасників бойових дій, людей з інвалідністю через війну та членів їхніх сімей. Тепер вони зможуть купити квартиру в Києві та обласних центрах під 7% річних, якщо багатоквартирному будинку не більш ніж 10 років. Якщо вирішили купувати в інших населених пунктах — без обмежень по віку будинку», — йдеться у повідомленні.

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Там зазначили, що вже 6 916 українських родин придбали власне житло з послугою «єОселя» в Дії.

Як писали «ФАКТИ», українці, яким було відмовлено в участі у програмі «єОселя», зможуть подати заявку ще раз. Також нещодавно експерти розповіли, що не так із програмою «єВідновлення».

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