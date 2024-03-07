Попри запуск державних програм на кшалт єОселя, у Києві і столичному регіоні поменшало пропозицій житла на вторинному ринку, при тому, що за даними ріелторів, подібна тенденція не характерна для України.

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Як повідомляє Інформатор з посиланням на дані маркетплейсу DIM.RIA, у Києві продавали на 41% менше помешкань, а у області — на 57%. Найбільшою середньою вартістю однокімнатної квартири у столиці на «вторинці» було 93 тис доларів — тобто за рік ціни виросли у середньому на 5%.

Лідерство за ціною житла на «вторинці» утримує Печерський район: найдорожча 1-кімнатна квартира тут продавалася за 136,9 тис доларів, найдорожча 4-кімнатна — за 318,1 тис. Найдешевші ж квартири на вторинному ринку — в Деснянському районі: максимальна ціна на 1-кімнатне помешкання тут становила 45,8 тисяч.

На первинному ринку ситуація дещо оптимістичніша, адже за останні півроку у столиці здали в експлуатацію 8 новобудов та 12 секцій будівель, а у Київській області — 16 новобудов та 25 секцій. Також у столиці наразі працює 75% відділів продажу у всіх новобудовах, а у столичному регіоні — 70%. При цьому у порівнянні з попереднім півріччям ціна на новозбудоване житло у столиці теж виросла — на 2%.

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За даними фахівців з нерухомості, на кінець лютого найвища середня вартість за квадратний метр нерухомості у столиці складала 51,9 тис грн (серед усіх квартир з будь-якою кількістю кімнат). Тобто у порівнянні з попереднім періодом ціна зросла на 2%.

Також ріелтори констатують, що найдорожче житло коштує у Печерському та Шевченківському районах — 95,8 та 62,95 тис грн за квадратний метр відповідно. Найдешевше ж житло — у Деснянському районі (19,2 тис грн).

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Нагадаємо, раніше було названо регіони України, де вартість оренди житла зменшується.

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