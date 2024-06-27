40.36 / 40.88 43.33 / 44.00
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Учасник двох чемпіонатів світу з футболу загинув у ДТП

19:04 27 червня 2024
Ландрі Н&#39;Гемо

Колишній футболіст «Бордо», «Селтика» та збірної Камеруну 38-річний Ландрі Н'Гемо загинув в автокатастрофі у себе на батьківщині, повідомляє 20minutes.fr. Раніше ексфутболіст збірної ПАР загинув разом із матір'ю дорогою на похорон.

За інформацією видання, трагедія сталася неподалік столиці країни Яунде. Автомобіль, в якому ексфутболіст перебував на пасажирському сидінні, імовірно врізався у вантажівку з піском. Н'Гемо та водій загинули миттєво.

Зазначимо, що учасник чемпіонатів світу 2010 та 2014 років опорний півзахисник Ландрі Н'Гемо провів за збірну Камеруну 42 матчі та забив 3 м'ячі, ставши в її складі віцечемпіоном Кубка африканських націй.

Ландрі Н'Гемо зі знаменитим партнером зі збірної Камеруну Самюелем Ето'О

РЕКЛАМА

На клубному рівні володар Кубка французької ліги та Кубка Франції, який завершив кар'єру в 2020 році, виступав за французькі «Нансі», «Бордо», «Сент-Етьєн», шотландський «Селтік», турецькі «Акхісар Беледієспор», «Кайсеріспор», а також норвезький «Конгсвінгер».

Додамо, Н'Гемо був затятим шанувальником соколиного полювання. Він мав невелику колекцію ловчих птахів, у якій його улюбленцем був орлан-білохвіст на ім'я Містер Джордж, названий так на честь кумира дитинства Ландрі — знаменитого ліберійського футболіста Джорджа Веа.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійський чемпіон вижив у смертельній аварії, його молодший брат-футболіст загинув.

Фото РА

РЕКЛАМА

222

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мігрень

Сонячний удар: під кінець червня українці потрапили у триденний магнітний шторм, але липень обіцяє бути спокійнішим.

дівчина

Стрільцям — рутинна робота, Ракам — звершення справ, а Терезам — поблажливість до колег: що радять зорі на 27 червня

Ольга Матвій на кухні

Вечеря на всю родину: запіканка з молодою капустою від Ольги Матвій — просто і смачно

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта

Відповідальна за братів: як принцеса Шарлотта допомагає Кейт Міддлтон боротись з тяжкою хворобою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту