Учасник двох чемпіонатів світу з футболу загинув у ДТП

Колишній футболіст «Бордо», «Селтика» та збірної Камеруну 38-річний Ландрі Н'Гемо загинув в автокатастрофі у себе на батьківщині, повідомляє 20minutes.fr. Раніше ексфутболіст збірної ПАР загинув разом із матір'ю дорогою на похорон.

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За інформацією видання, трагедія сталася неподалік столиці країни Яунде. Автомобіль, в якому ексфутболіст перебував на пасажирському сидінні, імовірно врізався у вантажівку з піском. Н'Гемо та водій загинули миттєво.

Зазначимо, що учасник чемпіонатів світу 2010 та 2014 років опорний півзахисник Ландрі Н'Гемо провів за збірну Камеруну 42 матчі та забив 3 м'ячі, ставши в її складі віцечемпіоном Кубка африканських націй.

Ландрі Н'Гемо зі знаменитим партнером зі збірної Камеруну Самюелем Ето'О

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На клубному рівні володар Кубка французької ліги та Кубка Франції, який завершив кар'єру в 2020 році, виступав за французькі «Нансі», «Бордо», «Сент-Етьєн», шотландський «Селтік», турецькі «Акхісар Беледієспор», «Кайсеріспор», а також норвезький «Конгсвінгер».

Додамо, Н'Гемо був затятим шанувальником соколиного полювання. Він мав невелику колекцію ловчих птахів, у якій його улюбленцем був орлан-білохвіст на ім'я Містер Джордж, названий так на честь кумира дитинства Ландрі — знаменитого ліберійського футболіста Джорджа Веа.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійський чемпіон вижив у смертельній аварії, його молодший брат-футболіст загинув.

Фото РА

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