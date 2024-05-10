Олімпійський чемпіон вижив у смертельній аварії, його молодший брат-футболіст загинув

Колишній футболіст «Аякса» та збірної Нігерії, 50-річний олімпійський чемпіон Тіджані Бабангіда серйозно постраждав в автокатастрофі на батьківщині, повідомляє leadership.ng.

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При цьому в ДТП загинув його молодший брат-футболіст — 47-річний Ібрагім Бабангіда, чемпіон світу U17, колишній гравець голландського «Волендама» та збірної Нігерії (4 матчі, 2 голи). Раніше ексфутболіст збірної ПАР загинув разом із матір'ю дорогою на похорон.

За інформацією видання, аварія сталася напередодні на трасі Кадуна — Зорія. Тіджані Бабангіда, який працює президентами Асоціації професіональних футболістів Нігерії (PFAN), перебуваючи за кермом, не впорався з керуванням і врізався в вантажівку, що рухалася. У момент ДТП в машині футболіста також перебували його дружина, син та покоївка. Їх усіх із різними травмами також доправили до лікарні.

«Друзі! Давайте помолимося за нашого президента Тіджані Бабангіду, який щойно потрапив у жахливу автомобільну аварію на шосе Кадуна — Зорія. Він перебуває у свідомості. Ібрагім Бабангіда, його молодший брат, помер на місці ДТП, а пан президент (Бабангіда) та його родина були доправлені до лікарні. Нехай душа Ібрагіма Бабангіди спочиває з миром, амінь», — заявив колишній партнер Бабангіди-старшого зі збірної країни, а нині генеральний секретар PFAN Еммануель Бабаяро.

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Додамо, що нападник Тіджані Бабангіда виступав у Європі за «Роду», «Вітесс» та знаменитий «Аякс», ставши з командою Луї ван Гала чемпіоном Нідерландів та володарем Кубка країни. Також він пограв у Туреччині, Саудівській Аравії та Китаї. У складі збірної Нігерії (36 матчів, 5 м'ячів) футболіст виграв «золото» Олімпійських ігор в Атланті, виступав на ЧС-1998 у Франції та став срібним і бронзовим призером Кубка Африки.

У складі збірної Нігерії Тіджані Бабангіда став олімпійським чемпіоном

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста-чемпіона роздерли власні собаки.

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