Ексфутболіст збірної загинув разом з матір'ю дорогою на похорон

Дворазовий призер Кубка африканських націй з футболу у складі збірної ПАР, учасник ЧС-1998 Папі Хомане загинув у 48 років у страшній автокатастрофі, повідомляє Marca. Раніше автор історичного голу збірної Австрії загинув під колесами швидкісного поїзда.

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За словами батька колишнього гравця, його син, який перебував за кермом, разом із матір'ю та дядьком прямував на похорон і зіткнувся з вантажівкою. Всі вони миттєво загинули в страшній ДТП.

Захисник Папі Хомане, як і його батько, більшу частину своєї кар'єри провів у клубі «Орландо Пайретс», у якому носив капітанську пов'язку і двічі виграв чемпіонат та Кубок країни.

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«За дев'ять років роботи з нами Папі зіграв понад 150 матчів, щоразу показуючи, що означає бути ватажком. Його лідерство, як у поведінці, так і в грі, було спрямовуючою силою для команди», — йдеться у заяві клубу, який охарактеризував футболіста, як людину небагатослівну, але чия присутність на полі говорила багато про що.

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У складі збірної ПАР Папі Хомане, який останнім часом працював футбольним аналітиком на телебаченні, у 1998—2000 роках провів дев'ять матчів, ставши срібним та бронзовим призером Кубка Африки.

У колишнього футболіста залишилися дружина та троє дітей — двоє синів та донька.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього футболіста збірної Замбії роздерли у ПАР власні собаки.

Фото ФК «Орландо Пайретс»

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