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Україна

«З перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці», — Зеленський

9:36 28 червня 2024
Президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, про якого не надто приязно висловився Трамп під час теледебатів з опонентом, звернувся до українців з нагоди Дня Конституції.

За його словами, коли путін завдає ударів по Україні, страждає не лише наша земля, але й конституційні свободи українців.

«Він стріляє та вбиває наші права, він атакує невід’ємне право на життя, розвиток, достаток, право на власний вибір. Усі права наших дітей. Усі, гарантовані Конституцією України, права наших людей. Право всього нашого народу та нашої країни — це право на мир», — висловив переконаність президент.

Він нагадав, що першим словом, записаним у Конституції, є слово «Україна», і мільйони співгромадян життям та кров'ю довели, що Україна для них — на першому місці.

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Тому кожен день спротиву є боротьбою не лише за суверенні території, а й передусім за наші суверенні права, за людські права.

«Ті принципи, за якими ми жили до війни. І за якими будемо жити після перемоги. Як громадяни України. Незалежної, вільної, успішної. України — частини об’єднаної Європи, частини глобального світу», — наголосив очільник держави.

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Відзначимо, що День Конституції України є державним святом, встановленим на честь ухвалення Конституції України 1996 року, і це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції:

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Нагадаємо, що напередодні президент Зеленський повернувся з Брюсселя, де Україна і ЄС підписали угоду про гарантії безпеки нашій державі.

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