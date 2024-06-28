Трамп заявив, що Україна не виграє війну, але вважає пропозиції путіна «неприйнятними»

Кандидати у президенти США Джо Байден і Дональд Трамп провели теледебати, під час яких в т. ч. посперечались довкола війни росії проти України.

Так, Трамп заявив, що «якби в нас був справжній президент, путін ніколи б не вторгнувся в Україну», зазначивши при цьому, що може «закінчити війну в Україні» ще до свого «обрання на посаду президента». Зробити це, на його думку, можна, якщо б «Зеленський і Путін порозумілися».

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Також від дорікнув на завеликі витрати США на підтримку України, заявивши, що коли Зеленський приїздить у США, то повертається із 60 млрд доларів «у кишені».

«Умови Путіна неприйнятні. Але подивіться, це війна, яка ніколи не повинна була розпочатися, якби у нас був лідер. У цій війні він (Джо Байден — Ред.) дозволив усім брати участь. Він дав Україні 200 мільярдів доларів, або навіть більше… Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів. Він найбільший продавець у світі. І я не критикую його, я не критикую нічого. Я лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на цю війну — ми не повинні їх витрачати», — висловив упевненість Трамп.

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Джо Байден у відповідь назвав володимира путіна воєнним злочинцем і заявив, що путін хоче відновити СРСР. Байден підкреслив, що якщо не зупинити РФ, то нападу зазнають інші країни Європи.

«Далі буде Польща, Білорусь, країни НАТО. Ми можемо тільки здогадуватись, що буде далі, якщо все спустити з рук», — сказав діючий президент США.

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Байден також різко критикував юридичні проблеми Трампа, порівнюючи мораль свого опонента з «вуличним котом».

«Скільки мільярдів доларів ви винні у вигляді цивільних штрафів за розбещення жінки в публічних місцях? Для виконання цілого ряду справ? Займатися сексом із порнозіркою вночі, поки ваша дружина була вагітна?» — поставив питання демократ.

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На його думку, республіканець у разі програшу на виборах може не витримати «не можете витримати втрату».

«Щось зламалося в тобі, коли ти минулого разу програв», — пояснив він свою думку.

При цьому сам Байден, у всякому разі, на початку дебатів виглядав розгублено, а його голос пропадав.

Можливо тому демократи в США заговорили про можливу заміну Байдена іншим кандидатом на виборах. За повідомленням New York Times з посиланням на високого представника у передвиборчому штабі Демпартії, справа у непереконливому виступі Джозефа, зокрема, в нездатності виразно подати позицію політсили з ключових питань.

Опитування, проведене CNN серед телеглядачів дебатів, зафіксувало, що у них перевагу надали республіканцю Дональду Трампу. Його підтримали 67% опитаних, демократа Джо Байдена — 33%.

Нагадаємо, що раніше й перша леді США Джил Байден порівняла Дональда Трампа з «хуліганом, який погрожує вашим близьким».

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