Україна та ЄС підписали угоду про гарантії безпеки: що це дає нашій країні



У четвер, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Ці домовленості вперше закріплюють багатосторонні довгострокові зобов’язання всіх 27 держав — членів ЄС надавати Україні широку підтримку в усіх ключових сферах: військову, фінансову, гуманітарну та політичну допомогу впродовж десяти років.

Водночас у документі зафіксовані довгострокові зобов’язання щодо підтримки нашої країни до моменту вступу в ЄС, а також готовність Європейського Союзу й держав-членів підтримувати Україну на шляху до членства.

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Крім того, підтверджується готовність усіх держав-членів посилювати санкції ЄС проти рф, боротися зі спробами їх обійти, а також співпрацювати в протидії гібридним та кіберзагрозам і забезпеченні вільного судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Ідеться, зокрема, про відкриття Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві та співпрацю між нашою державою та Євросоюзом у галузі оборонних індустрій.

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Спільні безпекові зобов’язання з ЄС доповнюють і посилюють уже чинні двосторонні безпекові угоди, укладені з державами-членами, а також закріплюють зобов’язання щодо підтримки нашої країни для тих держав-членів, які наразі ще не приєдналися до Спільної декларації про підтримку України.

Уперше в документі, підписаному ЄС із третьою країною, передбачений відповідний консультаційний механізм у разі можливої майбутньої агресії (протягом 24 годин).

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Спільні безпекові зобов’язання між Україною та ЄС укладені на виконання Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року.

Зазначимо, що на сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки з 16 європейськими державами і Сполученими Штатами. До числа країн-партнерів увійшли Великобританія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція та Ісландія.

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