Уоррен Баффет знову змінив заповіт: кому передасть статки один з найбагатших людей на планеті

Голова компанії Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, який входить в першу десятку найбагатших людей на планеті, в чергове переписав заповіт. Згідно з останньою його редакцією, після смерті Баффета майже всі його гроші та активи перейдуть до нового благодійного фонду. Фондом керуватимуть його дочка та двоє синів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Баффет також зазначив, що його пожертвування Фонду Білла та Мелінди Гейтс припиняються. Фонд Гейтсів, один із найбільших у світі, відомий своєю діяльністю в галузі охорони здоров'я, а також боротьбою з бідністю та гендерною нерівністю. З 2006 по 2023 рік Баффет пожертвував фонду 39,3 мільярда доларів.

Після останнього раунду благодійних внесків, оголошеного 28 червня, Баффет все ще володіє майже 130 мільярдами доларів акцій своєї компанії. Троє його дітей повинні одностайно вирішити, на які філантропічні цілі підуть ці гроші.

93-річний Баффет, чиї статки оцінюються в 134,3 мільярда доларів, кілька разів змінював свій заповіт. Він прийшов до нинішнього плану після того, як побачив, як його діти подорослішали за ці роки.

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Сьюзі Баффет, якій 71 рік, очолює Фонд Шервуда, що сприяє розвитку дошкільної освіти та соціальної справедливості. Вона також керує Фондом Сьюзен. За даними податкових декларацій, фонд фінансує репродуктивні права, а також стипендії на навчання у коледжах.

Гові Баффет, якому 69 років, займається фермерством та очолює Фонд Говарда Г. Баффета, який працює над забезпеченням продовольчої безпеки, пом'якшенням конфліктів та боротьбою з торгівлею людьми.

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66-річний Пітер Баффет, композитор, разом зі своєю дружиною Дженніфер Баффет керують Фондом NoVo, проєкти якого включають роботу з корінними громадами.

Нагадаємо, один з найбагатших людей у світі Білл Гейтс також заповів всі свої статки не дітям, а благодійному фонду, який він заснував раром з дружиною Меліндою. «ФАКТИ» розповідали, як же тепер живуть дорослі нащадки Білла і Мелінди.

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