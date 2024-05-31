До списку 500 найбагатших людей світу «затесався» один українець

На початку року міжнародне об’єднання з боротьби з бідністю у світі Oxfam зазначало, що п'ять найбагатших людей світу подвоїли свої статки за три роки. Так, статки керівника компанії Tesla Ілона Маска, Бернара Арно, власника компанії з виробництва предметів розкоші LVMH, засновника Amazon Джеффа Безоса, Ларрі Еллісона з Oracle та інвестиційного гуру Уоррена Баффета зросли на 114 відсотків у реальному вираженні з 2020 року

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А нещодавно світовий рейтинг мільярдерів оновив Bloomberg, пише 24tv.ua. Лідером знов став Джефф Безос — його статки складають 205 мільярдів доларів, з початку року цей показник виріс на 27,9 мільярда доларів.

Безосу вдалося обігнати власника LVMH Бернара Арно з 203 мільярдами доларів та Ілона Маска з 202 мільярдами доларів. Далі йдуть Марк Цукерберг зі 169 мільярдами доларів та співзасновник Google Ларрі Пейдж, у якого 156 мільярдів доларів.

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У десятку лідерів також увійшли:

Білл Гейтс — 152 мільярди;

Стів Балмер — 148 мільярдів;

Сєргєй Брін — 147 мільярдів;

Ларрі Еллісон — 138 мільярдів;

Воррен Баффет — 133 мільярди.

До списку 500 найбагатших людей у світі увійшов лише один українець — власник ДТЕК та співвласник «Метінвесту» Рінат Ахметов. З 6,44 мільярда доларів він займає у рейтингу 451 місце.

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Нагадаємо, що до рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу «Форбс» увійшли Рінат Ахметов (4 мільярди доларів), який посів 785-те місце, на 1623-му — власник групи Interpipe Віктор Пінчук (2 мільярди доларів), на 2410-му — власник Smart Holding Вадим Новинський (1,2 мільярди доларів) та акціонер Ferrexpo Костянтина Жеваго (1,2 мільярди доларів), а на 2692-му місці — один із співвласників групи «Приват» Геннадій Боголюбов (мільярд доларів).

Фото Pixabay

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