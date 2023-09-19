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Діти Білла Гейтса вже дорослі: чим займаються спадкоємці мільярдів

18:15 19 вересня 2023
Мелінда Гейтс із ще маленькими дітьми

Діти американського мільярдера Білла Гейтса, який придбав на аукціоні «Сотбіс» зібрання записів Леонардо да Вінчі за 30,8 мільйона доларів, стали дорослими. 14 вересня молодшій доньці Білла і Мелінди Фібі Гейтс виповнився 21 рік. Незважаючи на те, що дівчина народилася в одній із найбагатших сімей у світі, вона категорично заявила, що хоче «бути самостійною людиною». Тому вона всіляко прагне, за її словами, «відокремитися від своїх батьків».

Нагадаємо, у травні 2021 року після 27 років шлюбу Білл і Мелінда Гейтс несподівано оголосили про розлучення. Як з'ясувалося, у засновника Microsoft були грішки, і дружина більше не бажала миритися з цим. Однак для трьох дітей Білл був і залишається люблячим і турботливим батьком.

Гейтси давно вже прагнули всіляко підтримувати самостійність у своїх дітях. Білл, чий особистий капітал нині оцінюють у 107 мільярдів доларів, неодноразово висловлював свої побоювання з приводу того, що його дочки і син можуть вирости зіпсованими величезним багатством. Одного разу він заприсягся використати свої гроші на благодійність. І Мелінда погодилася з чоловіком, який на той момент був найбагатшою людиною у світі. Вони заснували благодійний фонд і стали одними із найщедріших філантропів в історії.

Виховуючи дітей, Гейтси зробили все можливе, щоб дати Дженніфер, Рорі та Фібі нормальне дитинство. Чесно кажучи, це було непросте завдання. Діти зростали в особняку вартістю 131 мільйон доларів у Медіні, штат Вашингтон, у якому була незліченна кількість кімнат, шість кухонь, а також власний штучний пляж, домашній кінотеатр, тренажерний зал і окрема кімната для батутів.

Однак батьки доручали їм виконувати роботу по дому. Дженніфер, Рорі та Фібі самі прибирали у своїх кімнатах і допомагали мамі на кухні. Хорошим прикладом їм слугував батько. Білл завжди сам мив посуд, причому робив це за старим звичаєм, без посудомийної машини. До 14 років у дітей бізнесмена, який зробив величезні статки на новітніх технологіях, не було мобільних телефонів. А після того, як ці гаджети в них з'явилися, батьки не дозволяли користуватися ними за столом або під час спільного відпочинку.

Як же тепер живуть дорослі нащадки Білла і Мелінди?

Дженніфер у квітні виповнилося 27 років. Вона закінчила Стенфордський університет, де вивчала медицину. У 2021 році вийшла заміж за Найєля Нассара. Він є професійним наїзником і займається кінним спортом. Народився в Чикаго в родині вихідців із Єгипту. Нассару 31 рік. У березні 2023 року Дженніфер народила доньку.

Дженніфер зі своїм чоловіком, єгиптянином Найєлем Нассаром

Рорі в травні відсвяткував своє 24-річчя. Хоча у нього є акаунти в соцмережах, єдиний син Білла і Мелінди веде більш замкнутий спосіб життя, ніж його сестри. Його сторінки в соцмережах закриті для загального доступу. Відомо, що в червні 2022 року Рорі закінчив Чиказький університет. Сестри приїжджали привітати його на церемонію вручення дипломів.

Дженніфер і Фібі привітали Рорі із закінченням університету

Найактивнішою є Фібі. Вона часто вирушає в екстравагантні подорожі по всьому світу й обов'язково документує їх у своєму акаунті в Instagram, де в неї понад 314 тисяч підписників.

Фібі закінчила елітну школу Лейксайд у Сіетлі. Там навчався її батько, коли був підлітком. Зараз вона є студенткою Стенфордського університету.

Раніше вона мріяла стати балериною і навчалася в Школі американського балету при Лінкольн-центрі в Нью-Йорку, а також у відомій Джульярдській школі. Однак тепер Фібі захоплена модою і дизайном. Вона потоваришувала з донькою сера Пола Маккартні Стеллою. Відома в усьому світі модельєрка була в захваті від ідей і почуття стилю Фібі.

І тепер молодша дочка Білла і Мелінди вивчає в університеті дизайн. Крім того, вона успішно пройшла стажування в британському журналі Vogue. Для цього видання Фібі зробила кілька репортажів з модних показів. Виявилося, що у неї прекрасний журналістський стиль викладу. Явно позначилася любов до літератури, яку їй з дитинства прищепив батько.

Білл Гейтс на випускному Фібі

Вона також з успіхом спробувала себе як манекенниця, ставши учасницею показів Тижнів моди в Нью-Йорку і Парижі.

Фібі, як і її мати, є затятою захисницею прав жінок. Вона постійно бере участь в акціях протесту проти заборони абортів.

Мелінда та Фібі

Що стосується особистого життя Фібі, то наразі вона зустрічається з темношкірим студентом Стенфорда на ім'я Роберт Росс.

Фібі та її бойфренд

В рейтингу багатіїв Білл Гейтс нині посідає шосте місце. Американський журнал Forbes оцінює його статки в 107 мільярдів доларів. Мелінда Гейтс володіє 6,7 мільярда доларів. У списку вона посідає 368-е місце.

На фото в заголовку Мелінда Гейтс із ще маленькими дітьми

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