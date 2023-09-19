Діти Білла Гейтса вже дорослі: чим займаються спадкоємці мільярдів

Діти американського мільярдера Білла Гейтса, який придбав на аукціоні «Сотбіс» зібрання записів Леонардо да Вінчі за 30,8 мільйона доларів, стали дорослими. 14 вересня молодшій доньці Білла і Мелінди Фібі Гейтс виповнився 21 рік. Незважаючи на те, що дівчина народилася в одній із найбагатших сімей у світі, вона категорично заявила, що хоче «бути самостійною людиною». Тому вона всіляко прагне, за її словами, «відокремитися від своїх батьків».

Нагадаємо, у травні 2021 року після 27 років шлюбу Білл і Мелінда Гейтс несподівано оголосили про розлучення. Як з'ясувалося, у засновника Microsoft були грішки, і дружина більше не бажала миритися з цим. Однак для трьох дітей Білл був і залишається люблячим і турботливим батьком.

Гейтси давно вже прагнули всіляко підтримувати самостійність у своїх дітях. Білл, чий особистий капітал нині оцінюють у 107 мільярдів доларів, неодноразово висловлював свої побоювання з приводу того, що його дочки і син можуть вирости зіпсованими величезним багатством. Одного разу він заприсягся використати свої гроші на благодійність. І Мелінда погодилася з чоловіком, який на той момент був найбагатшою людиною у світі. Вони заснували благодійний фонд і стали одними із найщедріших філантропів в історії.

Виховуючи дітей, Гейтси зробили все можливе, щоб дати Дженніфер, Рорі та Фібі нормальне дитинство. Чесно кажучи, це було непросте завдання. Діти зростали в особняку вартістю 131 мільйон доларів у Медіні, штат Вашингтон, у якому була незліченна кількість кімнат, шість кухонь, а також власний штучний пляж, домашній кінотеатр, тренажерний зал і окрема кімната для батутів.

Однак батьки доручали їм виконувати роботу по дому. Дженніфер, Рорі та Фібі самі прибирали у своїх кімнатах і допомагали мамі на кухні. Хорошим прикладом їм слугував батько. Білл завжди сам мив посуд, причому робив це за старим звичаєм, без посудомийної машини. До 14 років у дітей бізнесмена, який зробив величезні статки на новітніх технологіях, не було мобільних телефонів. А після того, як ці гаджети в них з'явилися, батьки не дозволяли користуватися ними за столом або під час спільного відпочинку.

Як же тепер живуть дорослі нащадки Білла і Мелінди?

Дженніфер у квітні виповнилося 27 років. Вона закінчила Стенфордський університет, де вивчала медицину. У 2021 році вийшла заміж за Найєля Нассара. Він є професійним наїзником і займається кінним спортом. Народився в Чикаго в родині вихідців із Єгипту. Нассару 31 рік. У березні 2023 року Дженніфер народила доньку.

Дженніфер зі своїм чоловіком, єгиптянином Найєлем Нассаром

Рорі в травні відсвяткував своє 24-річчя. Хоча у нього є акаунти в соцмережах, єдиний син Білла і Мелінди веде більш замкнутий спосіб життя, ніж його сестри. Його сторінки в соцмережах закриті для загального доступу. Відомо, що в червні 2022 року Рорі закінчив Чиказький університет. Сестри приїжджали привітати його на церемонію вручення дипломів.

Дженніфер і Фібі привітали Рорі із закінченням університету

Найактивнішою є Фібі. Вона часто вирушає в екстравагантні подорожі по всьому світу й обов'язково документує їх у своєму акаунті в Instagram, де в неї понад 314 тисяч підписників.

Фібі закінчила елітну школу Лейксайд у Сіетлі. Там навчався її батько, коли був підлітком. Зараз вона є студенткою Стенфордського університету.

Раніше вона мріяла стати балериною і навчалася в Школі американського балету при Лінкольн-центрі в Нью-Йорку, а також у відомій Джульярдській школі. Однак тепер Фібі захоплена модою і дизайном. Вона потоваришувала з донькою сера Пола Маккартні Стеллою. Відома в усьому світі модельєрка була в захваті від ідей і почуття стилю Фібі.

І тепер молодша дочка Білла і Мелінди вивчає в університеті дизайн. Крім того, вона успішно пройшла стажування в британському журналі Vogue. Для цього видання Фібі зробила кілька репортажів з модних показів. Виявилося, що у неї прекрасний журналістський стиль викладу. Явно позначилася любов до літератури, яку їй з дитинства прищепив батько.

Білл Гейтс на випускному Фібі

Вона також з успіхом спробувала себе як манекенниця, ставши учасницею показів Тижнів моди в Нью-Йорку і Парижі.

Фібі, як і її мати, є затятою захисницею прав жінок. Вона постійно бере участь в акціях протесту проти заборони абортів.

Мелінда та Фібі

Що стосується особистого життя Фібі, то наразі вона зустрічається з темношкірим студентом Стенфорда на ім'я Роберт Росс.

Фібі та її бойфренд

В рейтингу багатіїв Білл Гейтс нині посідає шосте місце. Американський журнал Forbes оцінює його статки в 107 мільярдів доларів. Мелінда Гейтс володіє 6,7 мільярда доларів. У списку вона посідає 368-е місце.

На фото в заголовку Мелінда Гейтс із ще маленькими дітьми

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