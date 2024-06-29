Навіть до 25 років: правозахисниця назвала три категорії юнаків, кого можуть мобілізувати

Незважаючи на те, що народні депутати тільки обговорюють ідею зміни граничного віку військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації, вже зараз в Україні є три групи молодих людей, які людей, підлягають призову до 25 років.

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Про це заявила правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини і ексомбудсменка Людмила Денісова, передає «Еспресо».

За її словами, можуть бути мобілізовані такі категорії хлопців.

Військовозобов'язані, які не мають 25 років, але проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі.

Військовозобов'язані, які раніше відслужили строкову службу (не враховуючи останню демобілізацію строковиків, яких рік не будуть мобілізовувати).

Особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Вони теж є військовозобов'язаними.

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«Таким особам потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 р. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки», — повідомила Денісова.

На думку ексобмудсменки, наразі в ситуації є соціальна несправедливість. Тому що ті, хто не служив, не має військовооблікової спеціальності і не були визнані обмежено придатними, до 25 років не можуть бути мобілізовані, а інші можуть.

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«Зараз у Верховній Раді групою народних депутатів зареєстровано законопроєкт, який передбачає відстрочку від призову на військову службу саме тих, хто були визнані обмежено придатними до червня 2024 р. Якщо вони будуть визнані придатними ВЛК, то відстрочку будуть надавати їм до 25 років. Тоді це буде справедливо. Прошу нардепів підтримати законопроєкт (№ 11379). По віку мають бути рівні умови щодо тих, які не служили, не закінчували військову кафедру, не мають військової підготовки, і стосовно обмежено придатних», — підсумувала Денісова.

Зазначимо, що наразі чоловіки до 25 років, які і не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували. В іншому разі чоловіки до 25 років, які служили строкову або мали військову кафедру, або перебувають на військовому обліку як військовозобо'язані, а не призовники, також підлягають мобілізації.

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Так, нещодавно в Ужгороді мобілізували 22-річного хлопця, хоча чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації. У ТЦК своєю чергою пояснили, що оскільки хлопець перебуває на обліку не як призовник, а як військовозобов'язаний, то підлягає мобілізації.

Нагадаємо, що у травні президент Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років. Фактично ухвалення цього закону означає, що відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27.

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