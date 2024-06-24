Від 20 до 50: у Раді думають про зміну граничного віку військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація. Практично всі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані до війська. ТЦК і СП мають плани щодо кількості мобілізованих, їм навіть дозволено застосовувати силу.

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Разом з тим, у владі розглядають питання щодо зниження віку призову до 20 років, а також зниження верхньої межі призовного віку до 50 років. Про це пише «Телеграф».

На людей від 50 до 60 років влада покладає надії допомагати в економіці.

За інформацією видання, пропозиція знизити вік призову до 20 років вперше прозвучала у квітні від ветерана АТО та керівника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута. Він наголосив, що питання зниження верхньої планки мобілізаційного віку з 60 до 50 років в будь-якому разі потребує ретельного дослідження.

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Учасник АТО, волонтер та керівник фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай вважає, що молоді люди, дійсно, мають кращу фізичну підготовку, швидкість реакції та здатність навчатися нового.

Щодо людей у віці 50−60 років, то на його думку, для них потрібен особистий і збалансований підхід. До того ж дехто зі старшого покоління має кращу фізичну форму за молодь.

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Але складність ситуації, за словами Гая, полягає в тому, що зараз Україна веде екзистенційну війну.

«Йдеться про саме існування нашої держави на політичній мапі світу. Тож пропозиції щодо зниження мобілізаційного віку до 20 років слід розглядати в контексті цих реалій», — зазначив волонтер.

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Своєю чергою, колишній льотчик, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що 21−22 роки — це глобально оптимальний вік для виконання бойових завдань. Він пояснює це фізіологічними та психологічними факторами. Адже гормональні механізми практично повністю формуються до 21 року.

Щодо верхньої вікової межі, Світан висловлює чітку позицію. Гормональний фон дійсно змінюється десь з 45 і до 50 років. У людини у два рази зменшуються бойові можливості.

«Чоловік може управляти і бути полковником, генералом. Проте як бойова одиниця на полі бою це більше тягар, аніж воїн. Це валіза без ручки, нести тяжко і викинути шкода́», — зазначив військовий експерт.

На його думку, військовослужбовці повинні виходити на пенсію у 45−50 років і отримувати можливість займатися господарською діяльністю чи працювати у виконавчих органах влади. Вони могли б проявити себе на громадянській ниві до 60−65 років, незалежно від стану здоров'я.

Авторитетний економіст та керівник Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський впевнений, що для економіки 50−60-річні громадяни, безумовно, є цінним ресурсом. Але наскільки їхня участь у цивільному секторі буде більш корисною, ніж у ЗСУ — це питання, яке потребує детального вивчення.

Крім того, багато військових експертів неодноразово писали, що українська армія вважається найстарішою в Європі. Адже середній вік українських військовослужбовців зараз складає 42 роки.

Нагадаємо, раніше про необхідність зниження призовного віку виступав генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генерального штабу Ігор Романенко.

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