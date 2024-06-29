Готуйтесь до обмеженого споживання: якою буде ситуація з відключеннями світла в останній день червня

Перед запланованим на осінь підвищенням тарифів на газ та електроенергію українців, схоже, вирішили «привчити» до економії ресурсів, тому навіть у неділю, 30 червня, в Україні відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня.

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Вони будуть діяти по всіх областях, повідомили в «Укренерго».

«30 червня заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби», — говориться в повідомленні.

«Вишенькою на тортику» можна вважати твердження про те, що в період з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений.

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Тому актуальні графіки погодинних відключень енергетики радять відстежувати на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах

При цьому в «Укренерго» закликали споживати світло відповідально у період, коли воно є.

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В той же час представник українських характерників Віктор Хорс з посиланням на Лану Зеркаль стверджує, що довготривалі відключення світла — це намагання олігархів, які контролюють енергетику, «нажитись на людському горі». Про це він сказав в інтерв'ю каналу «Мій світ».

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Але це, звичайно, особиста точка зору пана Віктора. Офіційно ж енергетики стверджують, що після того, як росія знищила значну частину енергогенерації, в Україні ввели погодинні графіки відключення світла. Однак українців попереджають про те, що ситуація з електроенергією може ускладнитись. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Бурштинська ТЕС в Івано-Франківській області не підлягає відновленню, адже її було атаковано 12 разів.

Також нагадаємо, що директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко засмутив українців тим, що за одним із сценаріїв на зиму, «періоди без світла» можуть тривати до 12 годин.

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