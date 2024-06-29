Тарифи на газ та електроенергію можуть підвищити вже восени: що відомо

Незважаючи на постійні відключення світла, Верховна Рада планує розглянути питання підняття тарифів на газ, опалення та електроенергію вже восени. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі «Новини.LIVE» у п'ятницю, 28 червня.

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Попенко зазначив, що наразі голосів за підвищення цін недостатньо, але робота триває.

«Наскільки я знаю, Верховна Рада України серйозно розглядає питання можливого підняття тарифу на газ, на розподіл газу й тепло вже цієї осені. Поки що немає достатньої кількості голосів, щоб за це проголосували, але робота йде», — зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Попенко додав, що Міненерго останні декілька днів заперечує можливість підвищення вартості електроенергії, але водночас лунають заяви про необхідність підняття тарифів. Зокрема, народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що тарифи потрібно підвищувати до семи гривень.

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«Можна очікувати чергового підняття тарифів вже восени навіть на електроенергію», — заявив Попенко.

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Зазначимо, що від 1 червня через збільшення тарифів на світло від 2,64 до 4,32 грн за 1 кВт/год. суми платіжок за електроенергію становитимуть у середньому 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн.

Також нагадаємо, що в компанії YASNO заявили, що українці, які мають електроопалювальні установки, в зимовий період зможуть споживати світло за пільговим тарифом — 2,64 гривні за кВт. Проте зменшена ціна діятиме лише для тих громадян, які щомісяця не перевищуватимуть ліміт у 2000 кВт/год.

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Фото: Pixabay

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