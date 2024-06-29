«Базовий сценарій»: в компанії Yasno засмутили прогнозом про відключення світла взимку

Відключення світла в Україні взимку можуть бути по 12 годин. Це базовий сценарій, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

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Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко в інтерв’ю Delo.ua.

Він зазначив, що реальні прогнози на зиму потрібно робити наприкінці серпня. Для цього спочатку необхідно спрогнозувати дефіцит, а також знати, якими будуть ймовірне споживання та генерація.

Як пояснив Коваленко, наразі частина енергоблоків АЕС в ремонті. Але восени вони запрацюють, тоді виробіток електроенергії буде більшим. Також йдуть ремонтні роботи на ГЕС та ТЕС.

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Гендиректор Yasno припустив, що генерація до осені збільшиться, якщо не враховувати обстріли, які можуть внести корективи. Але при цьому взимку споживання електроенергії найбільше.

«Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30−35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла», — сказав Коваленко.

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За його словами, ситуація може бути гіршою, якщо не відновлять зруйновані потужності та не буде домовленості про імпорт. Але також ситуація може і покращиться, якщо відновлять все заплановане і температура буде сприятлива.

Зазначимо, що внаслідок російських атак в Україні були зруйновані декілька ТЕС, зокрема Зміївська під Харковом та Трипільська у Київській області. Днями Івано-Франківська ОВА заявила, що Бурштинська ТЕС також не підлягає відновленню після ворожих обстрілів. Крім того, росіяни атакували розподільчі мережі в Україні. Все це призвело до того, що енергетики змушені запроваджувати обмеження.

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Нагадаємо, що через ворожі обстріли тарифи на газ та електроенергію можуть підвищити вже восени.

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