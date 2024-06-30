На Буковині на прикордонника напали з мачете: одного з нападників убито (фото 18+)

Журналіст Віталій Глагола, який раніше розповідав про напад на прикордонника у Закарпатті та втечу ухилянтів в Румунію, повідомив про схожий випадок, який стався у Чернівецькій області. Правда, зовсім з іншим фіналом.

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Як пише журналіст, посилаючись на власні джерела, надзвичайна подія сталася напередодні близько 21-ї годині — дві особи з мачете та газовим балончиком напали на військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС «Селятин». Його повалили та завдали удару по нозі.

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Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший отримав поранення.

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Фото зі сторінки Віталія Глаголи

Фото зі сторінки Віталія Глаголи

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Фото зі сторінки Віталія Глаголи

Наразі проводиться службове розстеження з приводу нападу на співробітника ДПСУ та загибелі цивільної особи.

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Раніше журналіст повідомляв про прорив через кордон автівки, в якій знаходилися більше 30 ухилянтів.

Фото зі сторінки Віталія Глаголи

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