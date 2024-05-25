На Закарпатті ухилянти напали на прикордонника та втекли до Румунії з його зброєю

В Закарпатській області на кордоні з Румунією, де часто в річці знаходять в ухилянтів-потопельників, двоє чоловіків напали на прикордонника, заволоділи його зброєю та втекли з України.

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Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, зазначивши, на ділянці ВПС «Ділове» — ВІПС «Богдан» прикордонний наряд, який реагував на спрацювання сигнальної міни, зазнав нападу з боку порушників кордону.

За інформацією журналіста, після виявлення двох чоловіків поблизу кордону прикордонник здійснив два попереджувальні постріли у повітря. А порушники напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет «Форт 12 Р». Втікаючи, вони п'ять разів вистрелили у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили.

На момент прибуття підмоги порушники встигли перетнути державний кордон України. Наразі триває розслідування цього інциденту.

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Раніше в ДПСУ пояснювали, які документи потрібні військовозобов'язаним для перетину кордону після набуття чинності новим мобілізаційним законом.

Фото з вікдритих джерел

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