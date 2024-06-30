«Можемо помірятися цицьками»: Alyona Alyona та Jerry Heil відреагували на критику з боку Ірини Фаріон (відео)

Українські співачки Аlyona Аlyona & Jerry Heil, дует яких з піснею «Teresa & Maria» посів третє місце на «Євробаченні» цього року, відреагували на критику мовознавиці Ірини Фаріон, якій не сподобалися їхні псевдоніми — мовляв, вони не ідентифікують дівчат як українок.

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На пресконференції, яку транслювало «Громадське», alyona alyona сказала, що не хоче сіяти негатив, відповідаючи цькуванням на цькуванні. «Підійти і сказати, чому Ірина, а не Ярина, чому я Альона, а не Олена. Це якесь таке, я не знаю. Можемо помірятися цицьками. В мене більші», — іронізує реперка.

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А от Jerry Heil зізналася, що критика її зачепила. І тоді співачка вирішила поцікавитися, чи українські ім'я та прізвище у Ірини Фаріон. «Мене тоді це зачепило. Я така: „Зараз подивлюся, чи це ім'я і прізвище українські“. І в неї справді давнє українське прізвище й ім'я. Мені немає до чого причепитися», — сказала вона та додала про право Фаріон на власну думку.

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Реперка alyona alyona відповіла на критику Ірини Фаріон щодо свого псевдоніма pic.twitter.com/bufn09OuEH РЕКЛАМА June 28, 2024

Нагадаємо, що свого часу Фаріон «пройшлася» по Вірці Сердючці, підкресливши небажання Андрія Данилка вийти із суржикомовного середовища та порівнявши це з дивною стравою на кшталт змішаних гречки та макаронів. Натомість Сердючка назвала мовознавицю «варениками з тирсою».

Фото — скріншот

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