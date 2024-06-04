«Я прекрасно виглядаю!»: Alyona Alyona жорстко відреагувала на хейт

Популярна реперка, представниця України на «Євробаченні» у Мальме, Alyona Alyona поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі світлинами та спогадами про підготовку до її дуетного номера з Jerry Heil. Співачка зазначила, що кожна їх поява на публіці мала викликати вау-ефект, та розповіла про найяскравіші образи.

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«Чим цікавіше ти виглядаєш, тим більше ти запамʼятовуєшся, — написала реперка. — Ми працювали з українськими брендами, що дійсно роблять концептуальний одяг, яким важлива індивідуальність людини — від розміру до стилю».

Відомо, що на бірюзовому хіднику Alyona Alyona зʼявилась у вбранні відомої дизайнерки Літковської. Основний образ, в якому співачка постала на сцені конкурсу, свідчив про силу жінок, стійкість та єдність.

«Основою мого костюма було кімоно, в якому поєднались сяйлива та матова текстури, що надало гарного контрасту, — поділилася Alyona Alyona. — А також до нього додали масивну кольчугу від геніальної дизайнерки Олени Романової, створивши багатошаровий та цікавий образ».

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Кольчуга зроблена вручну, важить три кілограми й складається з 10 тисяч металевих кілець. Меч, який співачка виймала з волосся також зробили українські дизайнери.

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«Її кейп символізує життя української жінки під час війни, — написала співачка. — У нього нашаровані плечі, щоб показати, що життя жінки зараз — воно важке, тернисте, сповнене таких штук, яких ти не очікуєш».

Шанувальники співачки відгукнулись на її допис захопленими коментарями. Але були й ті, хто вирішив захейтити Alyona Alyona за її зовнішність.

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«Можете в мене жбурляти каміння, але костюм костюмом, але ж краще подбайте про своє здоровʼя, така молода жінка і так не дбає про себе, хіба не можна привести себе до ладу?» — написала одна з підписниць.

Співачка відразу зреагувала на критику.

«Я прекрасно виглядаю і прекрасно себе почуваю, — написала Alyona Alyona. — У мене здорові зуби, шкіра, волосся, органи, кров, гарні м'язи і суглоби — я про себе дбаю. Якщо я особисто не подобаюсь вам, то це ж ваші проблеми, але не мої. Знайдіть собі людину, за якою вам приємно буде слідкувати і не захочеться щось в ній виправляти».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Alyona Alyona записала чуттєве відео.

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