Не «гречка з макаронами»: Сердючка дотепно поставила на місце Фаріон, яка дорікнула їй за «суржик»

Українська артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, не тільки допомагає таким молодим талантам, як Дмитро Волканов, але ще й веде заочні «дискусії» з людьми, що вважають себе великими знавцями української мови і намагаються всіх повчати.

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Йдеться про мовознавицію Ірину Фаріон.

Напередодні вона в інтерв'ю Telegraf пройшлася по образу Вєрки й прирівняла її суржик, на якому зазвичай артистка спілкується з прихильниками, зі стравами, які не поєднується. Водночас педагогиня дорікнула зірці за небажання виходити з суржикомовного середовища.

«Що стосується Данилка — це представник кризи української культури. Він сам зізнавався в тому, що виріс у суржикомовному середовищі. А що таке суржикомовне середовище? Це коли ти не знаєш, хто ти, коли змішуєш гречку з макаронами та споживаєш в одній тарілці за один раз. Він мав із цієї ментальної кризи виходити, але не моє завдання давати йому оцінку», — зазначила Фаріон.

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Своєю чергою, Сердючка не стала мовчати та теж у схожому стилі відповіла, використавши кулінарну метафору. Тож, просто під час свого концерту в Одесі співачка вигукнула зі сцени: «Ви знаєте, пані Фаріон, а ви — вареники з тирсою».

Відзначимо, що Андрій Данилко був одним з артистів, хто залишався у Києві з перших днів повномасштабного вторгнення і досі активно допомагає захисникам України. Свій легендарний хіт, з яким Сердючка виступала на Євробаченні, ще на початку великої війни він почав співати, як «Раша, гудбай!»

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Ексклюзивне інтерв’ю Андрія Данилка про випробування під час великої війни читайте в «ФАКТАХ».

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