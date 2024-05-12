В Мальме обрали нового переможця «Євробачення»

В Мальме завершився 68-й пісенний конкурс «Євробачення». У грандфіналі за Кришталевий мікрофон змагалися 25 країн. За результатами голосування професійного журі, телеглядачів та єврофанів з країн, які не брали участі в конкурсі, переможцем став представник Швейцарії Nemo з піснею The Code.

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Представниці України Аlyona Аlyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» посіли третє місце. Неабияку роль у цьому зіграв порядковий номер виступу співачок, які за рішенням продюсерів вийшли на сцену другими. Голосування журі та телеглядачів суттєво різнилися. Від журі Україна отримала 146 балів, від глядачів — 307.

Участь наших дівчат виявилася не без труднощів. Вже після перших репетицій вдосконалювали номер, режисеркою якого стала Таню Муіньо, та костюми. Аlyona Аlyona впала на сцені під час репетиції. А Jerry Heil під час виступу в півфіналі травмувала коліно.

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Нагадаємо, цьогоріч у конкурсі брали участь 37 країн. Не обійшлося без скандалів.

Співачка з Ізраїлю Еден Голар потрапила до бази «Миротворця» через відвідування Криму з порушенням державного кордону України.

Організатори конкурсу дискваліфікували одного з фаворитів пісенних змагань — представника Нідерландів Йоста Кляйна за «неналежну поведінку».

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Фото: EBU — eurovision.tv

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