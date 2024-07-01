Бен знову чудить: Аффлек приготував неприємний сюрприз до прибуття Лопес з Європи

Бен Аффлек, чий шлюб з Дженніфер Лопес вже трищіть по швах, вивіз свої особисті речі з їхнього з Лопес будинку, поки акторка була в Європі.

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Про це повідомляє видання People.

Минулого тижня Лопес відпочивала в Італії. У мережі тоді завірусилися її фотографії з Позітано, на яких можна було побачити, як співачка робить селфі, сидячи у човні. Через те, як ретельно Дженніфер підбирала вдалий ракурс, багато хто вирішив, що вона збирається відправити знімки чоловіку у спробі налагодити стосунки з ним.

Однак Аффлек у цей час, як виявилося, перевозив речі з його з дружиною особняка у Беверлі-Хіллз у своє нове орендоване житло.

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«Бен продовжує жити в апартаментах, які він знімає у Брентвуді. Він проживає там уже близько двох місяців. Здається, все гаразд. Він щодня проводить у своєму офісі та загалом сфокусований на роботі. Також він проводить багато часу зі своїми дітьми» , — розповів інсайдер.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек не коментували чутки про їхнє майбутнє розлучення, проте інтернет-користувачі переконані, що шлюб пари висить на волосині. Про це говорить і те, що знаменитості більше не живуть разом, і те, що вони виставили на продаж спільний будинок, який придбали незабаром після весілля, і те, що Аффлека кілька разів бачили без обручки. Крім того, інсайдери з оточення подружжя розповідають ЗМІ, що їм не вдається врятувати стосунки, хоч вони й зробили для цього чимало спроб. Нещодавно один із інсайдерів розповів про те, що найкращий друг Бена Аффлека Метт Деймон був із самого початку впевнений, що у шлюбі з Дженніфер Лопес у актора знову виникнуть проблеми.

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Нагадаємо, нещодавно Аффлек розлютився на фотографів-папараці, які отаборилися біля їхнього з Дженніфер Лопес будинку, попередивши їх, що вони наражають його життя на небезпеку. За словами 51-річного актора, після цього його проблеми тільки посилилися.

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