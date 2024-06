Інсайдер про стосунки Лопес і Аффлека: «Обоє нещасливі, але не хочуть розлучатися»

Через кризу у відносинах з Беном Аффлеком його поки ще дружина Дженніфер Лопес скасувала свій тур This Is Me… Now за місяць до його початку. Компанія Live Nation, яка займається організацією концертів, повідомила, що співачка вирішила «взяти перерву, щоб проводити більше часу з дітьми, сім'єю та близькими друзями», пише видання ET.

Таку ж причину скасування туру назвало ET джерело з оточення зірки: «Вона хоче сфокусуватися на сім'ї. Останнім часом вона переживала сильний стрес».

Лопес також особисто звернулася до фанатів через розсилку новин: «Я дуже засмучена і спустошена тим, що підвела вас. Ви повинні знати, що я не вчинила б так, якби не відчувала, що це абсолютно необхідно. Я обіцяю, що згладжу свою провину і що ми знову зустрінемося. Дуже люблю вас. Побачимося іншого разу».

Можливо, співачка справді переживає стрес через проблеми в особистому житті. Останні тижні в мережі не вщухають чутки про те, що її шлюб із Беном Аффлеком практично зруйнований. Про майбутнє розлучення заговорили після того, як стало відомо, що знаменитості живуть окремо. Пізніше Аффлек побічно підтвердив домисли громадськості, кілька разів з'явившись на публіці без обручки. Втім, потім він знову надів її. За однією з версій, подружжя посварилося на ґрунті фінансів. При цьому Бен і Дженніфер продовжують бачитися. Так, нещодавно вони відвідали випускний доньки актора Вайолет.

Ще один інсайдер розповів ET, що Лопес та Аффлек не хочуть розлучатися, незважаючи на те, що вони обоє нещасливі. За його словами, Дженніфер останнім часом перебувала під сильним тиском через роботу, а Бен ставиться до Голлівуду і всього, що з ним пов'язано дуже спокійно, вважаючи, що злети та падіння просто частина життя.

«Вони знову почали зустрічатися, сподіваючись, що минулі проблеми не повторяться, але деякі з них, на жаль, все ще присутні. Бен дуже намагався справлятися і з кар'єрою, і з роллю батька та чоловіка, але він почувається обтяженим. Бен і Джен кажуть, що не розлучатимуться, але на даний момент їхні стосунки просто не працюють. Поки що не все скінчено. Вони хочуть все виправити, тому що кохають одне одного, але вони обоє нещасливі», — сказав інсайдер.

Варто згадати, що скасування туру Лопес може бути ніяк не пов'язане з труднощами у шлюбі. Справа в тому, що квитки на її концерти продавали дуже погано. Із самого старту продажу ажіотажу серед глядачів не спостерігалося.

Нагадаємо, що попри чутки про близьке розлучення Лопес з Аффлеком у його телефоні вона досі записана під його прізвищем.

