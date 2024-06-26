«Не робіть цього! Це небезпечно»: Бен Аффлек накинувся на папараці біля свого будинку

Актор Бен Аффлек розлютився на фотографів-папараці, які отаборилися біля їхнього з Дженніфер Лопес будинку, попередивши їх, що вони наражають його життя на небезпеку. 51-річний актор, чий шлюб з 54-річною Лопес, за чутками, тріщить по швах через два роки після весілля, останнім часом переживає не найкращі часи, пише marca.com.

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І його проблеми тільки посилилися, коли біля їхнього особняка в Беверлі-Гіллз в Лос-Анджелесі його зустріли спалахи фотокамер, що викликало гнівну реакцію Аффлека. На відеозаписі, отриманому TMZ, можна почути, як Бен Аффлек говорить одному з операторів: «Слухай, чувак, через тебе я потраплю в аварію. Не блимайте фарами, коли я їду під'їзною дорогою».

Голлівудський актор був помітно стурбований цим інцидентом, люди бачили, як він кричав на операторів біля свого будинку.

«Не робіть цього! Це небезпечно! Ви навіть не знаєте, чи це я. Ви можете спричинити нещасний випадок, — продовжував Аффлек. - Те, що ви робите, небезпечно. Ви розумієте? Я нічого не бачу. Ви можете когось поранити, роблячи цю хрінь. Господи, моя дочка спускається сюди. Якщо ви будете блимати фарами, ви наражаєте її на небезпеку. Ви це розумієте?»

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Видно було, як він люто жестикулював і наказував папараці покинути територію. Тоді інший чоловік продовжував фотографувати, що тільки ще більше розлютило Бена Аффлека.

Нагадаємо, подружжя, яке ЗМІ охрестили «Бенніфер», опинилася в центрі уваги відтоді, як у травні з'явилася інформація про можливе розлучення. Попри постійні чутки про розлучення, немає нічого офіційного, що свідчило б про те, що документи були подані до суду. Пізніше Лопес скасувала свій музичний тур Європою, намагаючись врятувати свій шлюб. Однак припущення свідчать, що вони все ще долають певні труднощі, а нещодавні повідомлення стверджують, що Бен Аффлек знову став пити.

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Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес лаконічно відповіла на запитання про кризу з Беном Аффлеком.

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