Майже «енергетичний Армагеддон»: коли 1 липня очікуються найбільші обмеження зі світлом

В понеділок, 1 липня, найбільший обсяг відключень очікується з 16:00 до 24:00 через зростання споживання на тлі спекотної погоди.

Про це повідомили в компанії «Укренерго».



Також енергетики відзначили, що сьогодні через спеку споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора — у вихідний день.

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Зокрема протягом доби очікується аварійне постачання з сусідніх країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання. Експорт не відбувається та не передбачається.

Зокрема станом на сьогоднішній ранок без світла залишаються 475 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях.

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Також є відключення з технічних причин. Це пов'язано з, наприклад, впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Зазначимо, що протягом останніх місяців росія посилила масовані обстріли по території Україні. Внаслідок цього побутовим споживачам, а також бізнесу повернули графіки відключень. В той же час українців попереджають про те, що зима може бути складною. Водночас у Міністерстві енергетики відзначають, що наразі зарано робити будь-які прогнози.

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В той же час, нагадаємо, серед українців є ті, хто вважає, що «блекаути» — це рукотворне явище, яке виникає в результаті того, що ті, в чиїх руках знаходиться енергетична сфера, намагаються отримати «надприбутки», змушуючи багатьох людей сидіти годинами без світла. Зокрема, таку думку висловив представник українських козаків-характерників Віктор Хорс, посилаючись на колишню заступницю міністра Лану Зеркаль.

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