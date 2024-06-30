Липень розпочнеться з 40-градусної спеки: синоптики розповіли, коли природа дасть українцям перепочинок

В Україні посилиться спека. Першого липня наша країна буде однією з найспекотніших країн Європи. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

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«Максимальна температура повітря досягатиме +30+35 градусів, на сході та південному сході подекуди до +34+37 градусів. У західній частині України грозові дощі завтра місцями знизять температуру повітря на кілька градусів. Хоча атмосфера все ж встигне вдень розігріти повітря до +30 і навіть вище. Більш інтенсивні грозові дощі через візит атмосферного пройдуть на заході в другій половині дня чи ввечері. Але значна частина території України 1-го липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою — обережно з вогнем! У Києві в понеділок буде дуже спекотно, +32+34 градуси. Сухо, без опадів. Така жалюча спека ще триватиме», — написала вона.

За словами Діденко, 1−2 липня в західних областях, а 3−4 липня ще й на півночі України градуси збавлять оберти, спека хоча б трохи стане милосерднішою.

«Втім, східна частина та південь ще залишатимуться серед дуже високих градусів (хіба що 4−5 липня полегшає на Одещині). Тому поки що дуже обережно з вогнем, особливо уважно до свого самопочуття», — повідомила вона.

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Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, що у липні на нас чекає тривалий період спекотної погоди, ризик розвитку посухи та високий рівень пожежної небезпеки у зв'язку з дефіцитом опадів, особливо у південних та східних областях.

«Цього року центральний місяць календарного літа розпочнеться з аномальної спеки, яка охопить більшу частину території нашої країни. Максимальні денні показники у першій декаді липня можуть досягати позначок +34…+39 °С. Якщо в західних та північних регіонах спекотна погода не затримається надовго, то ось центральні, південні та східні області перебуватимуть під палючим сонцем та за відсутності дощів впродовж найближчого тижня, а то й навіть довше. Винуватцем такої спекотної та сухої погоди стане блокуючий синоптичний процес над районами Середньої та Верхньої Волги, пов'язаний із теплим висотним антициклоном. Оскільки він буде малорухомим і локалізується саме над Східною Європою, то складуться сприятливі умови для поступового прогріву та „застою“ повітряної маси, що циркулює в його межах. У той же момент, західні області України перебуватимуть в більш комфортній і менш спекотній повітряній масі з великою кількістю дощів, завдяки динамічнішим процесам в атмосфері та переважанню циклонічної діяльності», — написав синоптик.

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За прогнозом Кібальчича, протягом другої і третьої декади липня температурний фон трохи знизиться, завдяки ослабленню блокуючого антициклону та деякій активізації синоптичних процесів із заходу.

«Проте все ще середньодобові показники температури перевищуватимуть кліматичну норму. Опади в другій і третій декаді місяця розподіляться плямисто і нерівномірно по території, але їх сумарна кількість за липень виявиться вищою за норму в західних регіонах, близько норми в північній частині та центрі країни, а також нижчою за норму на півдні та сході. В окремі дні грозові зливи будуть супроводжуватися шквалами до 17 — 23 м/с та градом. Враховуючи прогнозовані особливості атмосферної циркуляції, очікувані показники середньомісячної температури повітря в Україні перевищуватимуть багаторічну норму в середньому на 2,0 — 3,5 °С, з максимальними відхиленнями у південних та східних регіонах. У західних та північних областях середня температура за липень становитиме близько +21…+23 °С, у Карпатському регіоні +17…+19 °С; у центральних, південних та східних областях +24…+27 °С, що може бути на рівні рекордних показників для окремих пунктів», — написав метеоролог.

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Як писали «ФАКТИ», в Укргідрометцентрі попереджали, що цього року літо очікується дещо спекотнішим, ніж минулорічне. Висока температура, за прогнозами синоптиків, буде у липні та першій половині серпня.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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