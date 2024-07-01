Польща змінює умови надання допомоги біженцям: чого чекати українцям

З 1 липня у Польщі змінилися умови надання допомоги біженцям з України.

Відповідний закон президент Анджей Дуда підписав у червні, передає Польське радіо.

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Згідно з ними законність перебування громадян України в Польщі продовжується до 30 вересня 2025 року.

Біженці надалі зможуть розраховувати на підтримку щодо розміщення, але вона декількома моментами буде відрізнятися від тієї, що пропонувалася досі. Це пов’язано з необхідністю адаптації законодавства до викликів, з якими суспільство стикається зараз, оскільки вони відрізняються від тих, що були у 2022 та 2023 роках.

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Умови розміщення біженців

З 1 липня розміщувати біженців можна буде лише в колективних закладах розміщення, які утримуються за розпорядженнями воєвод. Водночас з цієї дати закінчується період, за який виплачується грошова допомога на проживання та харчування громадянина України у приватному житловому приміщенні. Це пояснили тим, що протягом останніх місяців кількість претендентів на цю пільгу зменшується, а резерв місць у колективних закладах розміщення навпаки — збільшується.

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Подати заяви про відшкодування збитків, завданих до 30 червня цього року, можна до кінця липня. Заявки, подані протягом цього періоду, розглядатимуться на загальних умовах.

Однак громадяни України, які все ще потребують підтримки, можуть звернутися до місцевого воєводи, який надасть їм цю підтримку. Їм нададуть вільне місце в колективному закладі розміщення, пристосованому до потреб даного біженця.

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Таку заяву слід подавати безпосередньо до воєводського управління. При цьому у Польщі досі діють різні види колективних закладів розміщення, в тому числі призначені, наприклад, для груп, які потребують особливих умов.

Підтримка біженців з обмеженими можливостями

Люди з інвалідністю, які втекли від війни в Україні, все ще можуть розраховувати на підтримку. Згідно з новими правилами, кожен воєвода зможе підписати додаткову угоду з громадськими організаціями, гарантувавши проживання людей з обмеженими можливостями, осіб, які за ними доглядають, та людей похилого віку на особливих умовах.

Вимога щодо мінімальної кількості осіб (10), які повинні перебувати в даному колективному закладі розміщення, не поширюється на заклади, які перебувають у постійній власності чи управлінні суб’єктів державного фінансового сектору. Для підписання такого договору з воєводою громадсько-корисна організація має існувати не менше 24 місяців.

Інші важливі зміни

З 1 липня також набули чинності інші зміни для громадян України, які отримали тимчасовий притулок у Польщі:

скасовується одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих;

фінансування проживання та харчування біженців, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливим на підставі договору з воєводою або органом місцевого самоврядування;

виплати за програмою Dobry Start (у розмірі 300 злотих, яку надають батькам школярів раз на рік для придбання шкільного приладдя) тепер даватимуть, якщо дитина виконуватиме обов'язкову шкільну програму чи програму дошкільного закладу;

у школах запрацюють асистенти, які допомагатимуть іноземним дітям, які не знають польської мови або володіють нею на недостатньому рівні;

студенти зможуть брати участь у додаткових безкоштовних уроках польської мови не більше трьох років;

документи на PESEL потрібно подавати одразу після перетину кордону (раніше це можна було зробити протягом 30 днів). Також послуга виготовлення фотографії при оформленні PESEL стає платною;

запроваджуються окремі підстави для анулювання посвідок на тимчасове проживання громадян України (зокрема, якщо перебування конкретної особи на території Польщі несе загрозу для безпеки країни).

Також нагадаємо про плани польського уряду з підготовки «українського підрозділу». Він складатиметься з громадян України, що проживають у Польщі й підлягають призову до Сил оборони України.

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