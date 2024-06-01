Польща підготує підрозділ українців, які підлягають призову: МЗС пояснило, що відбувається

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який раніше підтримав ідею відправки своїх військ в Україну, заявив, що його країна планує підготувати підрозділ, який складатиметься з громадян України, що проживають у Польщі й підлягають призову в українську армію. Глава польської дипломатії зазначив, що це буде більш ефективний спосіб допомогти Україні, ніж відряджання тренувальної місії на її територію, пише видання bankier.pl.

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«Польща розглянула український запит щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде і безпечніше, і ефективніше, якщо в Польщі буде підготовлений український підрозділ, сформований з українців, які підлягають призову на військову службу, і що це буде просто більш ефективний спосіб допомогти Україні», — заявив глава польської дипломатії Сікорський під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу у Празі.

Польський міністр також повідомив, що поінформував своїх партнерів про перебіг переговорів з Україною щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку.

«Ці переговори проходять гладко», — сказав Сікорський і додав, що сподівається на підписання угоди до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року.

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Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик заявив, що не повинно бути жодних обмежень щодо використання Україною західної зброї на території рф.

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